Nakupovat nemůžeme, hlásí manažer olomouckých fotbalistů Minář

Nepřipadal jste si při absenci trenéra Václava Jílka, který je jako asistent na Euru v Polsku s českou reprezentací do 21 let, po čase zase jako kouč?

Vůbec ne. Vrátili se kluci z hostování, chceme se ještě podívat na hráče ze zahraničí. Počet hráčů je velký, tak se do toho zapojuju, abych byl k mužstvu blíž po dobu nepřítomnosti hlavního trenéra. Přípravu mají nachystanou, vede si ji asistent Laco Onofrej.

Sledoval jste také dva nové hráče – hosta z Liberce Michala Obročníka a dalšího záložníka Petra Javorka, jehož zkoušíte z Táborska. Slibujete si, že konečně najdete defenzivní štít?

Post defenzivního záložníka jsme delší dobu hledali. Výkonnost Petra Javorka samozřejmě známe, ale chceme se v první fázi podívat, jak bude reagovat v jiném prostředí. Naše představa je, aby ještě jeden až dva hráči přišli. Je to v jednání a já věřím, že se to do 14 dní podaří.

Můžete být konkrétnější?

Chtěli bychom stopera a podhrotového hráče, ale narážíme na to, že klub, se kterým jednáme, chce, aby to bylo na přestup. A na to ekonomicky nemáme, to si řekněme na rovinu. Budeme čekat do poslední chvíle, jestli bude možnost hostování, případně hostování s opcí.

Hodně vám práci komplikuje, že Sigmě chybí nový majitel?

Dokud není ekonomická stránka vyřešená, tak Olomouc není připravena nakupovat hráče.

Od toho se budou odvíjet i vaše cíle po návratu do ligy?

Je potřeba vycházet z jedné věci: Olomouc za poslední tři roky dvakrát sestoupila, takže cíl je jednoznačný – aby v Olomouci zůstala první liga. Uvidíme, jak se nám bude dařit během sezony. Ale teď nemůžeme mít jiný cíl.

Co bude rozhodující, abyste potřetí v řadě nesestoupili?

Strašně důležité je dobře vstoupit do sezony, protože čím lépe do ní vstoupíte, tím více se pak mužstvu daří, sebevědomí je úplně jiné, než když vstoupíte špatně a hraje pak roli psychika. Vstup do sezony je nejdůležitější.

Vyzkoušet si chcete i cizince – útočníka Antonia Madreulise Romeru z Venezuely a stopera Roberta Carlose Domíngueze ze Salvadoru. Jaké mají reference?

Když jsem se bavil o hráčích, kteří mají přijít na hostování s opcí, nemyslel jsem zrovna tyhle chlapce. Reference jsou samozřejmě dobré, ale jestliže se máme během týdne rozhodnout, muselo by nás to strašně moc cvrknout do nosu. Ale podíváme se. Jsou to kluci, kteří nebyli v Evropě. Neupínáme se k tomu tak, že by to mělo být to, na co čekáme. Buď budeme příjemně překvapeni, nebo ne. Ale my si spíš vybíráme hráče, kteří prošli českou ligou.

Tím mohl být i Michal Ordoš, jemuž skončila smlouva na Kypru. A poté, co novou smlouvu v Sigmě neprodloužil Jakub Petr, by se vám desítka hodila. Řešili jste možnost Ordošova návratu?

Neřešili jsme to, protože trenér už chce jít jinou cestou. Ordži je hráč, na kterého celou jeho kariéru určitým způsobem trošku trpím, protože jsme spolu byli i ve Slovácku. Myslím si, že jsem mu už několikrát pomohl, pro mě má pořád nějakou kvalitu, ale trenér chce jít jinou cestou.

Vytáhnete si mladíky z B-týmu?

V béčku byli mladí kluci, my jsme do přípravy stáhli hráče z hostování, kteří byli ve druhé lize. Ať už je to Kalvach, Tecl, Hýbl... Reference na ně byly velmi pozitivní. Tím, že jsme zrušili B-mužstvo, tak někteří kluci půjdou do okolních klubů. Nemáme obavy, že by neměli uplatnění. Postoupili jsme, a tak musíme mít juniorku. Dlouho jsme si hráli s myšlenkou, že bychom hráli s béčkem druhou ligu jako před dvěma lety, ale ekonomické stanovisko jednoznačně převýšilo – nemůžeme si to dovolit.

V přípravě narazíte i na Hapoel Tel Aviv, Žilinu či Gliwice. To by měla být dobrá prověrka.

Jsme spokojeni. Jen jsme vybírali, jestli budeme v Rakousku, nebo Polsku. Pro Polsko jsme se rozhodli, že můžeme zůstat ve stejném areálu. Máme slušné soupeře.