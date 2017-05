Zvládli jsme to týmově, pochvaluje se olomoucký kapitán Škerle

Je to pro vás speciální pocit?

Je jedno, kdo byl kapitán. Makali jsme všichni jako tým, byla tam zastupitelnost. Všichni, kdo nastoupili, si medaili zasloužili. Zvládli jsme to kolektivně.

Je těžké se namotivovat na poslední zápasy, ve kterých vám už jako jistému vítězi druhé ligy nejde už takřka o nic?

Tak my hrajeme o čest, proti Baníku jsme navíc chtěli potvrdit domácí neporazitelnost. Byla to pro nás konfrontace s Ostravou, její trenér Petržela celou sezonu hlásil, že mají lepší mančaft, že jsou nejlepší ve druhé lize, tak pro nás byla výzva, vyvrátit to. Až na dvacet minut ke konci první půle, kde jsme trošku zaspali, jsme už hráli a Baník do ničeho nepouštěli. Škoda, že jsme nepřidali gól a nevyhráli jsme.

Trenér Petržela také prohlásil, že Baník i Olomouc mají na to, hrát v první lize střed tabulky. Myslíte si to taky?

Vždycky je to odvislé od toho, kolik bodů uhrajete. Můžete hrát pěkný fotbal, nedáte góly a plácáte se na dně. Samozřejmě je to o tom, chytnout začátek ligy. Někteří kluci ligu ještě nehráli, záleží, jak se s tím vypořádají a jak se na to připravíme. Velkou roli hraje i štěstí. Můžete být lepší, gól nedáte a z jedné šance inkasujete. To hrozilo i ve druhé lize. Obě dvě mužstva, když budou hrát aktivně, tak soupeři – jedno s kým hrajete – mají problém uhrávat balony a dostávat se do šancí. Na střed obě dvě mužstva mají.

Baníku jste překazili postupové oslavy, zatímco vy si je užíváte. Jaké jsou?

Oslavy máme až po konci sezony, teď jsme akorát měli posezení s partnery, sponzory, ale nic velkého. Oslavy budou až pak. Proti Baníku byla pro nás další motivace, abychom tady neslavili první místo, postup do ligy a zároveň s námi Baník. Ať si to třeba oslaví doma, ale ne tady u nás.

Vnímáte rivalitu s Ostravou? Na hřišti se to docela řezalo...

Věděli jsme, že Baník bude v soubojích agresivní, a my se tomu chtěli vyrovnat. Proč bychom si měli nechat doma nakopat?

Od 30. minuty jste ale musel hrát se žlutou kartou...

Tak to se dá pohlídat. A tím, že jsme druhý poločas drželi víc balon a nepouštěli je do hry, to bylo o to snazší. Kdyby měl Baník víc brejkových situací a smrdělo to tam, tak by to bylo horší. Ve druhé půli jsme to dohráli mnohem líp než v první, takže i pravděpodobnost druhé žluté karty byla menší.

Při největší šanci Baníku vás přeskočil Jakubov. Zatrnulo vám?

No, to byla asi jejich jediná šance. Díky bohu to dopadlo tak, jak to dopadlo. Myslím si, že to skončilo 0:0 zaslouženě. Kuba Plšek měl také šanci srovnatelnou s tou Jakubovovou. Jinak šancí moc nebylo.

Kdo se vám brání hůř? Urostlý útočník typu Jakubova, nebo štírek De Azevedo?

Pro mě jsou horší ti menší, pohyblivější. Malí, vrtkaví jsou pro nás větší, neobratné hráče horší. Ale poradili jsme si s tím v pohodě.

Jak budete namotivovaní na poslední kolo v Opavě, které jde – stejně jako Baníku – o postup?

Sezona končí až po zápase. Už s Baníkem jsme teoreticky nehráli o nic, ale viděli jste, že hrajeme o svou čest. Stejně k tomu přistoupíme také v Opavě.