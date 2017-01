Nadějný obránce z Kamerunu v Hradci zaujal. Start jara ale bude bez něj

Měl si zahrát alespoň několik minut, přestože za sebou měl celé sobotní utkání proti Táborsku.

Nakonec k tomu ale včera nedošlo, drobné zranění palce u nohy tak trenérům a vedení klubu ztížilo rozhodování, zda nadějného Oliviera Mbiaza, stále ještě devatenáctiletého stopera, angažovat či nikoliv.

Přestože se zatím předvedl jen v jediném zápase, s týmem absolvoval jen několik tréninků, v Evropě se o angažmá uchází poprvé v životě, hovoří pouze francouzsky, což je problém, a nestihne začátek jara, protože se v případě smlouvy s Hradcem bude muset vypravit domů pro dlouhodobé vízum, trenéři ani vedení hradeckého klubu neskrývají, že je to hráč, kterého by se vyplatilo angažovat.

„Na to, že to je ročník 1997, působil v zápase velmi vyzrále. Navíc je rychlý, má přehled o hře a solidní rozehrávku,“ charakterizoval Kameruncovy přednosti Bohuslav Pilný, jeden z trenérů hradeckého týmu.

Podobně o něm hovoří i sportovní manažer klubu Pavel Krmaš, sám donedávna stejně jako Kamerunec svým fotbalovým zařazením stoper. „Je na tom velmi dobře pohybově, technicky a na devatenáct let i takticky. Navíc na něm je vidět ohromná motivace,“ chválí borce, který v minulých sezonách nastupoval za přední kamerunský klub Union Douala, manažer.

Člen kamerunského reprezentačního výběru do 21 let dobrý výkon zvládl i přesto, že byl na hřišti se svými spoluhráči vůbec poprvé a absolvoval před tím s nimi je dva tréninky, ale i přesto, že se prakticky s nikým v klubu nedomluví. Jeho rodným jazykem je francouzština, vedle toho zná jen několik anglických slov.

„To je opravdu komplikované, ale na hřišti to zvládá obdivuhodně dobře,“ poznamenal trenér s výhradou, že se s jeho využitím v ligových zápasech na začátku jara nedá počítat. Pokud se totiž Hradečtí rozhodnou ho angažovat, bude si Kamerunec muset ve své vlasti vyřídit dlouhodobé vízum, což může trvat tři týdny. „Nepočítáme s tím, že to bude do začátku ligy,“ připustil Pilný. Hradec do jara vstoupí 19. února zápasem s Duklou Praha.

Přes kladný dojem, který Olivier Mbiazo na začátku svého hradeckého působení zanechal, se trenéři a vedení klubu ještě budou rozhodovat, zda nadějnému hráči smlouvu nabídnou. „Zatím jsme ho viděli v jediném zápase a na několika trénincích. Chceme ho vidět ještě v dalším a rádi bychom, aby s námi příští týden absolvoval testy pro posouzení, jak na tom je fyzicky. A pak se definitivně rozhodneme,“ uvedl Krmaš.

O jeho budoucnosti si s ním ani on moc nepopovídá, přestože ho z hotelu, kde hráč bydlí, každý den vozí na trénink. „On mluví jen francouzsky, já německy a anglicky,“ přiznává manažer. Prý si ale i tak umí představit, že Kamerunec v klubu zakotví: „Byl by to příslib do budoucna.“