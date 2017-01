Štěstí i inspirace Mchitarjanem. Giroud zazářil škorpionskou trefou

„,Škorpionské góly’ jsou jako londýnské autobusy. Čekáte na ně celý život a pak vidíte dva najednou,“ napsal jeden z fanoušků prostřednictvím BBC o Giroudově gólu.

Ale teď vážně.

V Anglii oblíbený Boxing Day ozdobil náramným gólem Henrik Mchitarjan z Manchesteru United, na Nový rok ho napodobil - a podle mnohých předčil - Olivier Giroud z Arsenalu.

„Možná mě gól Mchitarjana trochu inspiroval, ale především to byla jediná věc, kterou jsem v té chvíli ještě mohl udělat,“ hodnotil Giroud svou akrobatickou střelu, po které se míč odrazil za čáru od břevna.

