Získali jsme zkušenosti, řekl opavský kouč po prohře v derby

Baník v sobotu od 17.00 hostí Prostějov, Opavští od 18.00 Vlašim. Na svém hřišti se v sobotu představí také Frýdek-Místek, a to od 17.00 s Žižkovem. Třinec jede v neděli do Varnsdorfu a Vítkovice ve čtvrtek prohrály ve Znojmě.

Souboj Baníku s Opavou (3:0) rozhodla chyba opavského brankáře Viléma Fendricha. V závěru první půle po špatném odkopu vyběhl proti Urgelovi a před pokutovým územím zasáhl míč rukou...

Z následného přímého kopu dal Marek Hlinka vítězný gól Baníku.

„Jasně, ta chyba rozhodla. Ale nemá smysl nad tím brečet, to k fotbalu patří,“ řekl opavský trenér Roman Skuhravý.

„Byl to zlom,“ potvrdil opavský kapitán Jan Žídek. „Škoda, Vilda chtěl balon rozehrát konstruktivně do strany, ale nesedlo mu to. My mu hlavu neutrhneme. Teď chyboval on, minule já. Bohužel.“

Ostravský kouč Vlastimil Petržela připomněl, že Fendricha i opavského stopera Simerského dříve trénoval ve Vlašimi. „Říkal jsem našim hráčům, že se někdy dopustí individuální chyby, a to se ukázalo. A Hlinka to krásně trefil.“

Ostravský záložník Marek Hlinka uznal, že Baník byl v první půli poněkud svázaný. „Je fakt, že Opava měla šance, vyhrávala víc souboje. My jsme byli zakřiknutí i tou zodpovědností vůči fanouškům, abychom jim dokázali, že derby je naše,“ řekl Hlinka.

„Vážím si toho, jak naši hráči pracovali devadesát minut. Dostali jsme dva góly z brejků, to se v takové situaci stává,“ řekl opavský trenér Roman Skuhravý. „Ale ani druhý poločas jsem neměl pocit, že máme o jednoho hráče méně. Chyběly nám ale síla a kvalita ve finální fázi. Tam jsme si už od nějaké 55. minuty nevypracovali nic.“

Trenér Petržela litoval, že domácí neproměnili spoustu šancí. „Byl jsem ale překvapený, že Opava ve druhém poločase úplně odešla. Nevím, jestli to bylo fyzicky.“

Skuhravý řekl, že do Ostravy jeli s tím, že nemají co ztratit, a také nic neztratili. „Zato jsme získali zkušenosti a ty budeme chtít využít hned teď v sobotu proti Vlašimi.“

Přesto, nepřišli Opavští o brankáře Fendricha, jenž za vyloučení dostane stop nejméně na jeden zápas? „Ne, protože Kryštof Lasák vstoupil do zápasu výborně a Vilda Fendrich... Nutíme oba do toho, aby byli herní, aby hráli. Ta chyba k tomu patří, ale Vilda je natolik zkušený, aby si situaci dokázal vyhodnotit. Bude muset mou důvěru získat zpátky.“

Stoper Jan Žídek nemá ze změny brankáře obavy. „O kvalitách Lasa víme. Je to mladý gólman, na tréninku je vynikající. Nemám strach, že by to nezvládl.“