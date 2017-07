0:6. Omlazená Třebíč dostala v předkole poháru lekci

Třebíč už dopředu avizovala, že dá prostor mladým hráčům. „Termín zápasu byl pro nás nešťastný, mužstvo nebylo pohromadě. Celkem sedm lidí jsme měli na dovolených nebo se z ní zrovna vracelo, takže nemohli hrát,“ vysvětluje Němec.

Šanci tak dostali talentovaní dorostenci ročníku 2000. „Potřebovali jsme jim ukázat, že dorostenecký fotbal je diametrálně odlišný od dospělého,“ říká Němec, který třebíčský dorost poslední čtyři roky trénuje.

A duel se Starou Říší byl pro mladíky pořádnou lekcí. „Jako trenér dorostu jim říkám, že dospělý fotbal se hraje na jeden dva doteky. A je o důrazu,“ tvrdí. „Jenže kluci to potřebují poznat na vlastní kůži. Když začnou s balonem kličkovat, což dělají rádi a umí to, míč ztratí. Naopak soupeř do toho dvakrát kopne a dá gól,“ pokračuje Němec.

Posily dorazí do dvou týdnů

Přestože na nedělní debakl bude chtít Třebíč brzy zapomenout, těžkou hlavu z něj vedení klubu nemá. „Neděláme z toho žádný závěr. Budeme se mužstvo snažit postavit tak, abychom divizi zvládli,“ tvrdí Němec. „Dotahujeme příchod hráčů z vyšších soutěží.“

Tým pro novou sezonu by měl být podle Němcových slov připravený během nejbližších dvou týdnů. „Odešlo nám šest hráčů z širšího kádru, divize pro nás tedy nebude jednoduchá. Ale někteří kluci nám ukázali, že by ji do budoucna mohli hrát. I když je čeká ještě dlouhá cesta,“ doplňuje Němec.