Blaho pro diváky, utrpení pro trenéry. Ostrava viděla reklamu na fotbal

„Pro diváky krásné, dramatické utkání, pro nás trenéry na infarkt,“ tvrdil jeden z infarktistů, teplický Daniel Šmejkal. „Závěr jsme mohli dohrát zkušeněji,“ čertil se ostravský trenér Radim Kučera.

Na Krobův roh si do pokutového území naběhl i brankář Grigar a hlavou zblízka vyrovnal Fillo.

„Byla tam spousta hráčů a já jsem byl úplně volný, míč mi přistál na hlavu a zaplať pánbůh jsem to trefil,“ oddechl si záložník Martin Fillo.

Překonal brankáře Šustra, který už ve 40. minutě vystřídal jedničku Vaška; ten opustil hřiště na nosítkách právě po srážce s Fillem: „Ošklivě jsme se srazili, ale bylo to nezaviněné. Doufám, že bude v pořádku. Tohle se ve fotbale stává.“

O žádné vážnější zranění by jít nemělo. Podle klubového lékaře Martina Havlíka měl Vašek zablokovanou krční a hrudní páteř. A je potlučený. Podezření na otřes mozku se nepotvrdilo a hned v sobotu Vašek odjel z nemocnice domů.

Vašek dostal první dva góly od Teplic. Nejdřív Rezek zblízka doklepával Vaněčkovu hlavičku, potom sám kanonýr Vaněček skóroval po rohu na zadní tyči. Pohádkový start pro hostující skláře.

„Do 30 minuty jsme hráli výborně, pak jsme malinko polevili,“ vadilo Šmejkalovi i Fillovi: „Dali jsme dva góly a mysleli jsme si, že to v klidu dohrajeme. Jenže jsme se nevyrovnali elánu a bojovnosti, které Baník zdobily. Prohrávali jsme osobní souboje a katastrofální vstup do druhé půle nás stál body.“

Baník před šesti tisíci fanoušky předvedl velkolepý obrat. Jen tři minuty po přestávce si hlavičku De Azeveda srazil do vlastní sítě stoper Jeřábek, po dalších čtyřech minutách exteplický Hrubý parádně pověsil balon hlavičkou do šibenice a v 70. minutě Mičola zblízka prostřelil Grigara. Dílo teplické zkázy dokonáno. „Přišlo mi, že Mičola byl v ofsajdu, že se balon odrazil od baníkovce. Pomezní mi ale říkal, že se míč odrazil od našeho hráče. Nevím, třeba až to uvidím v televizi, tak se všem omluvím,“ komentoval kontroverzní situaci Tomáš Grigar.

I tak šlo o velký a neomluvitelný výpadek hostů. „O přestávce si říkáme, hlavně nedostat gól, a za deset minut inkasujeme dva. Horko těžko jsme to honili do poslední minuty,“ postěžoval si Fillo. „Máme spoustu zkušených hráčů a tyhle věci by se nám neměly stávat, 2. poločas jsme měli odehrát lépe. Bereme to jako obrovskou ztrátu.“

Teplický trenér Šmejkal hovořil smířlivěji: „Nechtěl bych mluvit o nějakém podcenění. Někdy to tak bývá, že když dostanete kontaktní gól, psychika týmů se změní. Chybovali jsme v defenzivě a musíme se na to podívat na videu.“

Fanoušci se však královsky bavili. „Škoda, že tenhle zápas nedávali v televizi, protože to byla reklama na fotbal. Hrálo se hodně vzduchem, ale byly i pěkné akce po zemi. Jen škoda toho výpadku, Baník přečetl každou naši přihrávku a nebyli jsme schopni nahrát si dvakrát za sebou, nebylo se o koho opřít.“

Po čtyřech kolech mají Teplice pět bodů a patří do středu ligové tabulky, v neděli od pěti odpoledne na Stínadlech hostí Jihlavu.