Proti Budějovicím nám chyběla aktivita, zlobil se brněnský kouč Habanec

„Prakticky po celý zápas nám chyběla aktivita a dynamika, z výkonu musím být zklamaný. Nabídka, rychlost, práce s míčem, souboje – to vše je potřeba zvládat lépe. Je to příprava a slouží to k vyvození nějakých závěrů, ale mělo by to směřovat i k výsledku,“ zlobil se brněnský trenér Svatopluk Habanec.

Po úvodní remíze se Zlatými Moravci a porážce s Trnavou čekají Zbrojovku ještě tři duely. V pátek vyrazí do Nitry, další dvě zkoušky přijdou na soustředění v Rakousku.

„Teď už nebude možnost a prostor zkoušet a experimentovat s variantami a posty. Už bude zapotřebí pracovat směrem k lize, tudíž ty tři zbylé zápasy už by se měly blížit tomu, s čím půjdeme v lize na Baník,“ upozornil na klubovém webu Habanec.