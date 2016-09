Dvě trefy Plška, pak klinická smrt. A fotbalová Olomouc se zvedá

Sigma vítězí v Třinci díky dvěma trefám záložníka Jakuba Plška 2:1 a dává pomalu zapomenout na rozpačitý start do druholigové sezony, ve které má po opětovném sestupu plnit roli hlavního favorita soutěže.

„Přežili jsme klinickou smrt. Už jsem to viděl v bráně, ale Buchtič nás zákrokem podržel,“ utřel si pot z čela dvougólový hrdina zápasu.

Upřímně, pokud by Tobiáš neselhal, byl by to pro sigmáky krutý trest. Pohlavek za neproměňování šancí. Sobotní dopoledne jich měli mnoho. Střely však narážely na brankáře Palečka nebo brankovou konstrukci.

„Že jsme neproměnili několik gólových situací, všichni viděli. Na druhou stranu Třinec mohl ještě v 92. minutě vyrovnat a byli bychom zpátky tam, kde jsme byli,“ ulevilo se olomouckému trenérovi Václavu Jílkovi. „Měli jsme štěstí. Jsem za to rád, protože takové vítězství je pro nás cennější, než kdybychom vyhráli 6:0.“

Klubové vedení jej po třech úvodních remízách 1:1 a vydřené výhře 1:0 z půdy poslední Vlašimi podrželo ve funkci. Fanoušci Sigmy však znovu skandovali: Jílek ven!

I proto ta úleva po klíčovém zákroku Buchty. Klíčový přitom nemusel být, pokud by si modří (v Třinci ve druhé sadě dresů červení) počínali mnohem lépe v pokutovém území soupeře. O bídné produktivitě mančaftu mluvil Jílek jako o velké bolesti už před zápasem.

A mluvil o ní vlastně také ještě v první lize. Ale útočné posily se nedočkal, na rozdíl od oslabení ofenzivy (Sigma po sestupu ztratila tahouny Ordoše, Navrátila, Ševčíka).

Přesto má hráče, jehož největší devíza je zakončení. Plšek by v tomhle ohledu geniálního Ordoše mohl nahradit, což potvrdil čtvrtou brankou v sezoně, byť nenastoupil pod hrotem, ale níže. Nejprve si naskočil na centr Tomáše Zahradníčka, jemuž dal Jílek šanci v sestavě po delší době. S hlavičkou neměl Plšek problém. „Parádní centr. Bylo to zblízka, stačilo jen trefit bránu.“

A do šatny přidal druhý zásah, vypálil kouzelně zpoza vápna. Hattrick měl na dosah. Trefil břevno. Stejně jako spoluhráč Štěrba. Hanáci soupeře převyšovali pohybem a hlavně přesnější a rychlejší kombinací. Zkrátka byli lepší. „První půli jsme hráli výborně,“ chválil Jílek.

„Můžeme být rádi, že poločas neskončil 0:4, podržel nás vynikající Paleček,“ uznal třinecký trenér Martin Zbončák. Když ale z první možnosti exolomoucký Stříž v 51. minutě snížil, schylovalo se ve velkém vedru v pravé poledne k zajímavé pointě. Buchta ji však odmítl.

„Olomouc je jinde, vyhlásila za cíl návrat do ligy a bude brzy nahoře. Ale Tobiáš měl na noze vyrovnání. Bohužel,“ litoval Zbončák.

Neporažená Sigma se drápe vzhůru, je šestá. Stoupající formu bude příště ovšem třeba potvrdit s prvními Českými Budějovicemi. „Zápas nám hodně ukáže. V žádné euforii nejsme,“ ujistil Plšek.