Čtrnáct dní něco nacvičujeme, a do zápasu to nepřeneseme, láteřil Horejš

„Jsem zklamaný,“ hodnotil duel trenér Dynama David Horejš. „Směrem dopředu jsme nepředvedli vůbec nic. Co se nám dařilo v přátelských zápasech, to jsme si do tohoto utkání vůbec nepřenesli. Chybělo nám sebevědomí a naopak jsme hlavně směrem dopředu předváděli neskutečný alibismus. Raději než by se hráči snažili něco vymyslet, tak hráli balony dozadu na jistotu,“ dodal vzápětí.

V první půli hosté dvakrát Benátem a jednou Peškem prověřili domácího gólmana Měsíčka. A lepší to nebylo ani ve druhém poločase. Navíc se v 56. minutě dokázal ze závaru před gólmanem Staňkem prosadit domácí Holub. Teprve v samém závěru zápasu se Jihočeši nadechli k velkému náporu, ale ze šancí, které měli, neskórovali.

„Čtrnáct dní něco nacvičujeme, a do zápasu to nepřeneseme.“ David Horejš, kouč Budějovic

„Nevím, z čeho chceme dávat góly. Čtrnáct dní něco nacvičujeme, a do zápasu to nepřeneseme. Jestli na hráče dolehla nějaká nervozita ze soutěžního zápasu, tak je to špatně. V přípravě podávali jiné výkony,“ přidal Horejš.

Kouč teď bude muset tým připravit na první kolo druhé ligy. To Dynamo sehraje v pondělí 31. července proti Žižkovu.

Naopak druhý druholigový jihočeský klub postoupil bez sebemenších problémů. Táborsko nastoupilo na hřišti divizních Sedlčan. A už po poločase vedli svěřenci trenéra Romana Nádvorníka 4:0 po dvou gólech Musiola, jednom Navrátila a Proška. Ve druhém poločase pak na 5:0 zvyšoval Nešický.

Kdo měl naopak problémy, to byl Písek. Třetiligový tým na hřišti divizních Zbuzan prohrával po poločase 0:1 a v 58. minutě už 0:2.

„Do druhé půle jsme šli s tím, že zápas není v žádném případě ztracený, ale dostali jsme se do ještě složitější situace, když domácí zvýšili na 2:0. Naši hráči pak ukázali charakter. Od 70. minuty jsme zápas ovládali. V závěru jsme byli silnější, podařilo se nám průběh střetnutí zvrátit a postoupit do další fáze poháru,“ konstatoval kouč Písku Ondřej Prášil.

Až v 68. minutě snížil Froněk a v 80. minutě vyrovnal Slepička. Postup hostům přinesla až penalta v páté minutě nastavení, kterou dokázal proměnit Froněk.

O překvapení se nepostaralo ani Roudné, které doma podlehlo třetiligovému Benešovu vysoko 0:5.

Soupeře pro druhé kolo určí los. Do osudí už vstupují i prvoligové týmy.