Liberecký kouč Trpišovský varuje: Musíme se zlepšit v útočné fázi

Pár dní před ostrým startem sezony liberecký kouč stále doufá, že se po letních odchodech klubu ještě podaří přivést nějakého hráče, který by mohl okamžitě naskočit do omlazené sestavy Slovanu.

„Netajíme se tím, že bychom potřebovali útočníka, třetího stopera a také jedno křídlo. Na tomto postu musel proti Cottbusu hrát Mikula. Popravdě aktuálně na cestě nikdo není a čekáme, co nám vedení dovolí a kdo bude zároveň k dispozici,“ posteskl si Jindřich Trpišovský.

„Tohle je páté přestupní období, co zažívám, a co se týče kolonky příchodů je zatím nejchudší. Pořád věřím, že se nad námi někde rozsvítí sluníčko a alespoň jeden nebo dva hráči před prvním mistrovským zápasem dorazí.“

Sobotní zápas na hřišti Energie Cottbus ze čtvrté německé ligy rozhodl gólem v 54. minutě liberecký záložník Breite. Špatnou zprávou bylo zranění klíčového stopera Ondřeje Kúdely, který musel odstoupit po tvrdém zásahu míčem do ruky. „Poranil si zápěstí a nevypadá to moc dobře. Bude to pro nás zásadní otazník,“ řekl kouč Trpišovský. Pokud by Kúdela nemohl v úvodu ligy hrát, Liberci by se rozpadla jediná dosud stabilní část sestavy – obrana.

Po zápase v Německu liberecký trenér odpověděl na důležitou otázku, kdo půjde do nové sezony jako brankářská jednička. Přednost před Václavem Hladkým dostane přinejmenším v úvodu ligy liberecký odchovanec Ondřej Kolář.

„Má tu výhodu, že je lepší ve vzduchu a mužstvu velmi pomáhá při standardkách a při centrech. Ale chytat by si zasloužili oba. Jsou spolu s pravými beky jedním z postů, které máme kvalitně zdvojené,“ vysvětlil Trpišovský.

Ve středu čeká Liberec ligová generálka proti diviznímu Turnovu. V ní budou mít trenéři poslední příležitost vyzkoušet další herní varianty. O sestavě pro ligu mají z 80 procent jasno, váhají ještě nad složením záložní řady.