Krásný návrat, řekl liberecký brankář Hladký po výhře v Brně

Na severu Čech působí už třetí sezonu, pozici jedničky si však za tu dobu nevybudoval. V první sezoně kryl záda Koubkovi, vloni Dúbravkovi a letos jako jednička v úvodu sezony dostává šanci Kolář. Pro Hladkého to v sobotu v Brně byl teprve osmý ligový start za Liberec – letos první.

Liberecký trenér Jindřich Trpišovský vsadil na to, že v zápase proti svému bývalému klubu se brankář bude chtít vytáhnout. „Chtěli jsme Vencovi dopřát možnost si zachytat, protože tu dlouho působil. Věděli jsme, že má zvýšenou motivaci a má hráče přečtené,“ potvrdil Trpišovský. „Dodal nám klid, který nám v zadních řadách chyběl.“

Hladký svůj tým několikrát výrazně podržel. V úvodu utkání za stavu 1:0 pro Liberec vyrazil na roh Vraštilovu tutovku, v 67. minutě zase za stavu 1:1 zlikvidoval šanci Škody, který se před ním rovněž zjevil zcela sám.

„Asi to byl klíčový zákrok. Udrželo nás to v zápase,“ přitakal 26letý gólman. „Čekal jsem, že to Škoda bude dávat na přední tyč, proto jsem roztahoval ruce. Ale on si vybral zadní tyč a trefil mě do nohy. Měl jsem štěstí.“

Liberec na hřišti v té době posledního Brna potvrdil, že letos se mu venku daří. Vyhrál tam už třetí ze čtyř dosavadních utkání. I díky tomu se drží těsně pod vrcholem ligové tabulky.

K úspěchu v Brně mu pomohl vlastní gól soupeře hned zkraje utkání. Domácímu týmu se sice v 65. minutě podařilo vyrovnat, ale pak Hladký vychytal Škodu a Potočný parádní ranou pod břevno zajistil Liberci výhru 2:1. „Hráli jsme dobře odzadu, Brno trošku nevědělo, jak bránit. Druhou půli vsadili domácí na jednu kartu a tam nás zatlačili, byl z toho vyrovnávací gól, ale naštěstí se nám to povedlo zvrátit,“ oddechl si brankář Slovanu.

Ve středu čeká fotbalisty Liberce další zápas na jihu Moravy, tentokrát v domácím poháru, v jehož 3. kole se představí v Hodoníně. A do branky by se znovu měl postavit Václav Hladký.