Janečka měl těžkou noc, a přesto táhl fotbalovou Karvinou k výhře

V duelu s Jihlavou se poprvé v sezoně trefil Lukáš Budínský, nejlepší střelec týmu z minulé sezony. A první gól si připsal odchovanec klubu Erik Puchel.

Na 2:0 zvyšoval Marek Janečka, jehož start byl ještě tři hodiny před výkopem ohrožený.

„Měl těžkou noc, střevní potíže, ale ukázal ohromný charakter, klobouk dolů,“ prohlásil karvinský trenér Jozef Weber.

Janečka patřil k nejlepším na hřišti. Jako obvykle dřel, bojoval. Nevypustil žádný souboj.

„V pátek po tréninku mi bylo nevolno, bolela mě hlava,“ popsal své trable Janečka. „Okolo desáté v noci to začalo. Měl jsem střevní problémy, zvracel jsem. Usnul jsem až o půl čtvrté.“

V sobotu dopoledne šel na infuze. „Ty mě trochu postavily na nohy. Ve dvě hodiny jsem se zkusil proběhnout a řekl si, že by to šlo. Šel jsem do toho i s tím rizikem, že se mi to vrátí a budu se z toho po zápase dlouho dostávat. Znám svoje tělo, vím, že to bude mít následky. Ale snad jsem mužstvu aspoň trochu pomohl.“

SOUBOJ O MÍČ. Petr Galuška z Karviné (vlevo) a Peter Šulek z Jihlavy.

Oporou domácích byl znovu brankář Jan Laštůvka. V první půli vychytal Zoubeleho, který byl před ním úplně sám, a ve druhé zmařil šanci Rabušicovi po nevydařené přihrávce Budínského.

„Balon jsem si zpracoval dobře, chtěl jsem brankáře přehazovat, ale udělal krok zpátky, měl jsem to na dlouhou nohu a jen jsem míč dloubnul. Moje chyba, to beru na sebe. měl to být jasný gól,“ prohlásil Lukáš Zoubele.

„Ustál jsem to,“ podotkl Laštůvka. „Dostat gól na 1:1, možná by nás trochu srazil dolů, ale hráli jsme hezký fotbal a fanoušci byli skvělí.“

Při Rabušicově šanci dobře vyběhl před pokutové území. „Šel jsem do rizika a naštěstí jsme pak míč odkopli. Přišel jsem, abych mužstvu pomohl. Nejdůležitější je, abychom bodovali,“ řekl Laštůvka.

Poprvé od svého příchodu do Karviné chyběl v základní sestavě kapitán Pavel Eismann. Poprvé od července 2013, po 93 zápasech...

Proč? „Důvodem je jedenáct branek, které jsme inkasovali, ale nejdou na vrub Pavla,“ upozornil trenér Weber. „Bylo to pro mě těžké rozhodnutí. Pavel se určitě do sestavy vrátí, ale někdy je potřeba do ní sáhnout, aby si hráč odpočinul. Vysvětlil jsem mu to. Je obdivuhodné, jakou sérii má za sebou. Věřím, že i dál bude patřit k našim oporám.“

Pavel Eismann situaci nerozebíral. „Respektuji trenéra,“ řekl.

Weber zvažoval, že Eismanna pošle do hry místo Galušky. „Ale když jsme vedli 2:0, tak šel na hřiště Puchel, protože jsme měli brejkové situace,“ podotkl Jozef Weber.