Hradec ztratil u posledního. Havlíček: Vytěžili jsme z minima maximum

Hradec jako jeden ze široké palety týmů, které mají bodově na dohled čelo tabulky, na hřišti posledního Varnsdorfu nakonec byl rád, že za remízu 1:1 uhrál bod. Třetí nakonec zůstal, když má stejně bodů jako druhá Opava, ale za sebou má celou smečku dotírajících, vždyť osmé Pardubice ztrácejí jen tři body. „Je vidět, že druhá liga je letos opravdu vyrovnaná,“ uvedl trenér.

Ve Varnsdorfu došlo na jeho slova o tom, že domácí po posledních změnách v kádru určitě nepatří na poslední místo. Tým v posledních týdnech posílili tři hráči z prvoligových mužstev a jeden z nich, David Breda, přidělal deset minut po přestávce hostujícímu Hradci starosti.

Fotbalista s hradeckou minulostí, který ve Varnsdorfu hostuje z Jablonce, totiž prudkou střelou nedal brankáři Hradce Ottmarovi šanci a domácí vedli. Zaslouženě, protože byli do té doby daleko nebezpečnější. „My jsme začali hrát až ve chvíli, kdy jsme dostali gól. V prvním poločase jsme se do hry nedostávali, domácí nás přehrávali,“ musel přiznat Ladislav Martan, hradecký záložník s výraznou minulostí pro změnu varnsdorfskou.

Martan byl u dvou situací, které poslaly na každé straně jednoho hráče předčasně ze hřiště. Nejprve po hodině hry poté, co právě jeho fauloval domácí Král ve chvíli, kdy se hnal do vyložené šance. Pro Krále z toho byla červená karta.

Tu viděl pět minut před koncem i Martan poté, co za údajně nafilmovaný pád dostal druhou žlutou kartu v zápase. „Sám domácí hráč přiznal, že to faul byl, a uznal to pak i rozhodčí. Škoda, mohli jsme jít v závěru do tlaku,“ litoval hradecký fotbalista. Mezi oběma červenými kartami, tedy při převaze jednoho hráče, hosté stačili vyrovnat, po standardní situaci se prosadil Plašil. Na víc už ale asi neměli. „Vytěžili jsme z minima maximum, branku soupeře jsme moc neohrozili,“ musel konstatovat trenér Havlíček.

Podobný zápas Hradec sehrál i o týden dříve, to ale Vlašim v závěru přetlačil a 2:1 vyhrál. „Už druhý zápas nám naše hra nefunguje, ztrácíme hodně i jednoduchých míčů a tím dostáváme soupeře do hry,“ neskrýval kritiku kouč.