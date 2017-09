Třinečtí ztratili s Opavany slibné vedení. Měli jsme to udržet, litovali

„Ale Opavští ukázali kvalitu. Ke konci poslali dalšího hráče do útoku (Puškáče), zjednodušili hru a dostali nás pod tlak. I tak jsme vedení tři jedna měli udržet.“

Opava vrhla všechny síly do útoku a od 70. minuty měla vzadu jen dva klasické obránce – Dominika Simerského a Jana Žídka. Třetím byl záložník Jan Schaffartzik. „Už jsme neměli co ztratit, tlačili jsme se dopředu. Věřil jsem, že to otočíme. Závěry máme silné,“ řekl Simerský.

„Šli jsme do rizika, dali jsme do toho všechno a vyplatilo se to. Když ještě v 70. minutě prohráváme 1:3 a vyrovnáme, tak bod musíme brát,“ řekl Nemanja Kuzmanovič, jenž vyrovnával na 3:3.

„Jsem rozpolcený. Bílá černá je pro dnešní zápas slabé přirovnání. Bod ale brát musíme, ale měli jsme tady na víc,“ řekl opavský trenér Roman Skuhravý. „Na těžkém terénu síly ubývají rychle. Někteří naši kluci měli v týdnu horečku, i proto jsme museli dva střídat najednou,“ uvedl třinecký kouč Jiří Neček.