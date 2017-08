Dvě vyloučení, tři góly, šokující prohra. Ztratili jsme hlavy, řekl Conte

Bez nich se tříbranková ztráta, kterou si Burnley vypracovalo v prvním poločase, doháněla velmi obtížně. Přesto se to Chelsea málem podařilo.

„Snažili jsme se až do konce. Škoda, že nám to nevyšlo, protože jsme ve druhé půli velmi dobře bojovali,“ uvedl v rozhovoru s BBC trenér Antonio Conte.

Ale popořadě.

Mistrovi minulé sezony se rozsypaly taktické plány už ve čtrnácté minutě. Gary Cahill, nový kapitán, nešikovně ztratil balon a snažil se situaci zachránit skluzem. Jenže do Stevena Defoura šel kolíky napřed - červená karta. „Klíčový moment. Dohrávat tak dlouho v deseti není snadné,“ uvedl Conte.

Vskutku nebylo, Burnley vycítilo šanci, převzalo iniciativu a šokovalo fandy na stadionu Stamford Bridge. Hned třikrát! Ještě nikdy se nestalo, aby šampion Premier League dostal tři branky v úvodním kole nové sezony.

Přitom nešlo o nějaké náhodné trefy, hosté se prosazovali po pěkných kombinacích. Dvakrát se radoval Sam Vokes, jenž v součtu s minulým ročníkem skóroval už ve čtyřech zápasech po sobě.

Nejprve - s trochou štěstí - překonal Thibauta Courtoise z voleje, pak krátce před přestávkou hlavou usměrnil do sítě centr Defoura po nakrátko rozehraném volném kopu.

„Bohužel jsme v prvním poločase po té červené kartě ztratili hlavy,“ mrzelo Conteho. „Je náročné zvrátit výsledek 0:3.“

Ačkoliv byla Chelsea po úvodní pětačtyřicetiminutovce prakticky odepsaná, nesložila zbraně. Když malátného Michyho Batshuayie nahradila nejdražší klubová posila Alvaro Morata, domácí v oslabení vyrovnali hru.

Sám Morata potřeboval na premiérový gól v novém dresu pouhých deset minut. Prosadil se tak při debutech ve španělské, italské i anglické lize.

Skvělý dojem ale pokazil prakticky vzápětí: Willian famózním pasem našel Andrease Christensena, který dostal balon do sítě. Chelsea by v tu chvíli zbývalo na vyrovnání přibližně dvacet minut. Jenže do střely střídajícího obránce sáhl na brankové čáře Morata, který byl v ofsajdu.

Skóre 1:3 se tedy nepohnulo a aby to šampion neměl snadné, červenou kartu uviděl ještě Fábregas.

Zatímco na vyloučení Cahilla se dá použít označení „nešťastné“ nebo „nešikovné“, u španělského reprezentanta je výraz „hloupost“ ještě slabý. První žlutou totiž dostal za ironický potlesk směrem k sudímu po jednom z faulů v prvním poločase... Za skluz na druhou žlutou mohla přijít červená karta rovnou.

Chelsea si tak připsala další primát, žádný jiný celek nedohrával první duel sezony v devíti bez dvou vyloučených fotbalistů.

Přesto domácí zvládli ještě snížit zásluhou Davida Luize dvě minuty před koncem. Třetí branku už ale nepřidali, Burnley zvítězilo 3:2.

„Ve druhém poločase jsme se ocitli v nepříjemné situaci. Máme útočit, nebo bránit výsledek?“ uvedl trenér Burnley Sean Dyche. „Dali dva góly, bylo tam pár šancí, my jsme trefili tyč. Myslím, že jsme si vítězství zasloužili,“ těšilo Dyche.