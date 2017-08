Hubník: Máme radost z postupu, ale takhle v Evropě hrát nemůžeme

Plzeň v odvetě play-off remizovala na hřišti AEK Larnaka 0:0 a v součtu s výhrou v prvním utkání 3:1 je potřetí za sebou v základní skupině.

Ale bolelo to, hodně to bolelo. Když zápas na Kypru skončil, hráči popadali na trávník. Ulevilo se jim a fyzicky byli vyčerpaní.

Plzeň neoslnila, pořád se bránila, dál jde jen díky neschopnosti soupeře proměnit šance a výbornému výkonu brankáře Aleše Hrušky.

„Jsem rád, že jsme to zvládli, ale ten náš výkon...“ láteřil kapitán Roman Hubník. „Soupeř se dostal do spousty šancí, my jsme vepředu neudrželi balon, byli jsme pod tlakem. Díky Hrušounovi jsme uhráli nulu, máme toho plné zuby, ale cíl jsme splnili“

Plzni se herně nedařilo téměř ve všech zápasech nové sezony, ale v lize vyhrává a poháry si také zajistila, byť myslela na Ligu mistrů.

„Určitě si to rozebereme, protože takhle v Evropě hrát nemůžeme. Nebyl to od nás dobrý výkon. Podmínky byly hrozně těžké. Pro mě asi jeden z nejhorších zápasů po fyzické stránce,“ přiznal Hubník.

„Z mé pozice mám radši teplo než zimu. Moc toho nenaběhám, pro mě to bylo lepší, než kdyby bylo minus deset,“ líčil brankář Hruška, plzeňský hrdina obou zápasů s Larnakou.

Do Plzně přišel koncem června v průběhu přípravy z druholigové Příbrami, když se zranila dlouholetá jednička Matúš Kozáčik.

„Pomohl jsem k postupu, ale jestli to byl takový nebo makový výkon, to bych nechtěl hodnotit. Já už jsem se cítil dobře delší dobu, předzápasový trénink mi sednul. Když vás pak trefí první šance, člověku se chytá lépe. Prezentovat jsme se určitě chtěli trochu jinak, ale hlavní cíl byl postup. To jsme splnili,“ poznamenal.