OBRAZEM: Malé Euro začíná. Které hvězdy se vyplatí sledovat?

dnes 8:59

Fotbalová reprezentace do 21 let ve čtvrtek odletěla do Polska na evropský šampionát. V neděli vstoupí do základní skupiny duelem s Německem, dalšími soupeři jsou Itálie a Dánsko. Všechny zápasy skupiny odehraje v Tychách. MF DNES a iDNES.cz sestavily výběr 11 mladých hvězd, kvůli kterým se šampionát vyplatí sledovat. Podívejte se.