K záchraně Bohemians pomohl Dostálův krásný gól. Byl to centr, přiznal

Dostál k tomu nedlouho před poločasem pomohl krásným gólem. Z přímého kopu míč zakroutil ke vzdálenější tyči Laštůvkovy brány. „Ale byl to ode mě spíš centr, aby to někdo tečoval. Že to nakonec skončilo v bráně, je pro mě hezký bonus,“ přiznal.

Pro Bohemians to byl v domácím utkání s Karvinou důležitý gól. Před poločasem zvýšil domácí vedení, které zůstalo až do konce utkání stejné.

„Proč to kope Dostál?“ Přečtěte si, co říkal trenér Bohemians Martin Hašek po utkání s Karvinou.

Kolo před koncem ligy jsou tak Vršovičtí zachránění. „Myslím, že se nám ten zápas opravdu povedl. Měli jsme radost z vítězství, a když skončily další zápasy, tak i ze záchrany.“

Kdyby zelenobílí na vlastním hřišti nevyhráli, nebo Hradec Králové uspěl na Spartě, za týden by se oba soupeři na Východě Čech utkali o všechno. Takhle už nepůjde o nic.

„Ještěže tak. Zažil jsem něco podobného se Slavií, tenkrát jsme sice nemuseli vyhrát, ale za jisté konstelace jsme mohli spadnout do druhé ligy,“ vzpomínal Dostál.

Slavia tenkrát v posledním utkání sezony 2013/14 přijela do Ostravy, kde prohrála 0:2. Jen proto, že Olomouc a Bohemians své zápasy nevyhrály, zůstal tehdy tradiční pražský klub v lize. „Ten týden předtím, to bych nikomu nepřál. Moc se nevyspíte, je to hodně nepříjemné,“ řekl Dostál.

Se svými současnými spoluhráči už nic takového řešit nebude. „Všem se nám ulevilo, spadlo to z nás. Byla by hrozná škoda, kdyby se tady hrála druhá liga. Kvůli fanouškům a všem ostatním. Máme dobrý mančaft, dobrou partu,“ vysvětluje zkušený obránce, který dal oba své ligové góly na stejném stadionu.

V Ďolíčku nejdřív v roce 2015 korigoval porážku ostravského Baníku, v sobotu naopak proti Karviné pomohl Bohemians ke třem bodům: „Já moc branek nedávám, takže rozhodně na žádnou z nich nezapomenu.“