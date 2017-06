Fotbal musí změnit vedení, zvažujeme odchod, varuje šéf O2 TV Sport

Je možné, že se z fotbalu stáhnete?

Pokud se něco zásadního nezmění a situace se nevyřeší, tak vážně uvažujeme o tom, že v investicích do fotbalu pokračovat nebudeme. Nemůžeme přeci podporovat produkt, který má v očích veřejnosti tak poškozené jméno.

Jak situaci ve fotbale vnímáte?

Jsme velice nervózní, fotbal se nachází ve velké krizi. Řekněme si fakta.

Povídejte.

FAČR jako organizace je obviněná, dosavadní předseda Miroslav Pelta sedí ve vazbě a liga reálně přichází o sponzory. Pro nás je důležité, aby se českému fotbalu vrátil kredit. My vysíláme ligu dva roky a za tu dobu jsme do fotbalu investovali víc než sto milionů korun. Patříme mezi partnery. Ale přeci nemůžeme vysílat něco, co je veřejnosti pro smích. Proto jsme před páteční valnou hromadou velmi nervózní.

Co od voleb očekáváte?

Apelujeme na delegáty, aby si uvědomili, že fotbal stojí na křižovatce. Není to jen o osobě předsedy - podstatnější je složení výkonného výboru. Považujeme za důležité, aby všichni současní členové výkonného výboru zvážili svou kandidaturu. Podle mě by se výkonný výbor měl podstatně obměnit. Já samozřejmě respektuju presumpci neviny a třeba se situace v budoucnu vyřeší, ale když jsou tam obvinění a vyšetřování, tak by současné vedení mělo svou kandidaturu zvážit.

Poškozuje současná situace váš byznys?

My do fotbalu investujeme hodně peněz, ale když má fotbal takhle zdiskreditované jméno, tak to nemá smysl. Fotbal nezlepšíme tím, že ho budeme vysílat na víc kamer. Ano, poškozuje nás to.

Jak se tedy fotbal musí zachovat, abyste jako televize zůstali?

Fotbal má šanci na restart a zásadní změnu. Musí změnit vedení, provést hloubkový audit...

Další sponzoři Současná situace vadí i dalším partnerům Televizní stanice O2 TV Sport není jediným partnerem českého fotbalu, který se vyjádřil kriticky. „Chceme zůstat investorem do českého fotbalu i v budoucnosti. Ale nebudeme financovat Romana Berbra. Za situace, kdy český fotbal dá přednost takovému řešení, budeme respektovat rozhodnutí delegátů valné hromady. Ti však potom musí respektovat, že naše prostředky nebudeme směřovat na činnost FAČR jako takové,“ nedávno řekl pro iDNES.cz Jaroslav Tvrdík, který zastupuje čínskou společnost CEFC. Gambrinus se vyjádřil ústy marketingového ředitele Marka Dvořáka: „Vyzýváme delegáty, aby se oprostili od nejrůznějších vlivů z prostředí fotbalové asociace i mimo ni a volili nové vedení fotbalu s tím nejlepším svědomím. (...) Chceme takové vedení asociace, které fotbalu vrátí dobré jméno a bude mít zároveň důvěru fanoušků, odborné i široké sportovní veřejnosti.“ Josef Neumann, generální ředitel PepsiCo, pro Aktuálně.cz dodal: „Fotbal potřebuje, aby ho řídil člověk s jasnou vizí, který má k fotbalu dlouhodobý vztah a může nabídnout i mezinárodní kontakty.“

Když zůstanou Roman Berbr a spol., tak budete uvažovat o odchodu z českého fotbalu?

Fotbal neřídí jeden člověk, ale skupina lidí. Ti by neměli znovu kandidovat, aby fotbal mohl nabrat nový směr a nový dech.

Podpoříte nějaké kandidáta?

Nechci mluvit o konkrétních kandidátech. Známe jak Petra Fouska, tak Martina Malíka. Určitě jsou to kvalitní kandidáti, ale nemyslím, že by jeden člověk mohl něco změnit. Jak už jsem řekl, tak je zapotřebí udělat změnu.

Smlouvu na vysílání české ligy máte ještě na jednu sezonu, ale už teď se rozjíždí jednání na další roky. Do kdy musí být rozhodnuto?

Do konce roku by mělo být jasno, jak a kde se bude fotbal dál vysílat. My tu situaci budeme bedlivě sledovat a pak se interně rozhodneme, jak budeme postupovat a jestli budeme pokračovat.

Už víte, co byste místo fotbalu vysílali?

Není tajemství, že se chceme věnovat lednímu hokeji. Už teď se připravujeme na sezonu 2018/2019, kdy vstupujeme do extraligy. Podepsali jsme práva na zápasy Sparty a Liberce a jednáme dál. Tohle je pro nás budoucnost. Zároveň neexistuje jen český fotbal. Je spousta kvalitních soutěží v zahraničí. Ale pro český fotbal by to byla škoda, kdybychom peníze přesunuli do ciziny.

Na valné hromadě má největší hlas výkonnostní fotbal, zatímco vy dáváte peníze do profesionálního fotbalu...

...ale já bych tohle vůbec nerozlišoval. Tady se jedná obecně o fotbal. Ten utržil ránu. Fanoušek vnímá fotbal jako celek, který teď musí vylepšit své jméno.

Společnost ePojisteni.cz už odchod oznámila, kriticky vystoupili další sponzoři jako Gambrinus, PepsiCo nebo Fortuna. Je reálný hromadný odchod partnerů?

Ono už to tak skoro vypadá. Všem partnerům jde o to, aby produkt, se kterým spojují svou značku, měl kvalitu a kredit. Fotbal má poškozené jméno, takže sponzoři zvažují své setrvání. Delegáti by si měli uvědomit, že situace je opravdu kritická.