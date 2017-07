Funda a dál nikdo. O fotbalisty Českých Budějovic není zájem

Vychovat hráče, ohrát a prodat. Samozřejmě výhodně. Sen každého provinčního klubu si teď znovu prožili i v českobudějovickém Dynamu.

V minulém týdnu musel těsně před zápasem prvního kola domácího poháru řešit trenér David Horejš, koho nasadí na pozici levého obránce. Jiří Funda totiž přestoupil do Hradce Králové.

Nečekaně a hodně rychle.

„Ta nabídka přišla z čistého nebe. Byla jasná a pro nás výhodná a dohodli jsme se,“ říká generální manažer Dynama Martin Vozábal. „Náš rozpočet je jasně daný s tím, že si v něm musíme pomoci sami právě prodejem hráčů. V minulosti se nám to nedařilo. Teď nám částka pomůže, aby se nám lépe dýchalo,“ dodal.

Částku kluby nezveřejnily, ale mělo by se jednat o cifru kolem tří milionů korun, což je v klubovém rozpočtu 30 milionů už slušná suma.

Vozábal potvrzuje, že tohle je v současné době ojedinělá záležitost. „Další zájem o naše hráče neregistrujeme. Rádi bychom nabídky odmítali, ale realita je jiná. Nikdo se neptá. Na Fundu to byla jediná nabídka za poslední rok. I to by měl být signál pro hráče, aby na sobě více pracovali,“ vysvětluje Vozábal.

Podle trenéra Dynama Davida Horejše je v dnešní době situace komplikovaná trendy na přestupovém trhu.

„Co jsem zažil ještě já, tak kluci od nás chodili do Sparty nebo Slavie. Dnešní směr je ale tak nastavený, že tyhle kluby hráče z druhé ligy těžko koupí,“ konstatuje Horejš. I proto je jediná možnost prodat dospělého hráče do jiných prvoligových klubů, které jsou v pořadí. A za menší peníze než v minulosti.

Éra prodejů Sivoka, Latky, Kladrubského, Nitrianského nebo Ondráška, kde se prodejní ceny pohybovaly kolem deseti milionů korun, je už dávno pryč.

Teď i silné české kluby skupují hráče v mládežnických kategoriích. „To je druhá věc. V mládeži tyhle nabídky, které nám chybí u dospělých, máme. I díky tomu je mládež samouživitelná,“ dodal Vozábal.

Právě tady je příklad mladého záložníka Nicolase Pennera. Z Dynama se přesunul do Sparty. A teď v létě do Juventusu Turín. Sparta za mládežnického reprezentanta dostala zhruba tři miliony korun. I z jeho přesunu mají stále finanční podíl i České Budějovice.

A kdo by mohl být dalším v řadě, který bude moci výhodně odejít jinam? Pokud se sezona podaří Romanu Wermkemu, může být krajní záložník, který umí i skórovat, pro některé týmy zajímavým.

Stejně tak třeba Michal Řezáč, který se před dvěma lety prezentoval velmi dobrou formou. Zaujmout mohou i záložníci Čavoš s Peškem. Některé kluby možná zatouží po Kladrubském, pokud se mu povede vrátit se do bývalé formy.