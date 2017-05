V Anglii se rozhodne o účastnících Ligy mistrů. Hrozí i dodatečný zápas

Manchester City ve Watfordu. Liverpool doma s Middlesbrough. Arsenal proti Evertonu.

Tři zápasy posledního kola anglické fotbalové ligy, ve kterých půjde o postup do Ligy mistrů. Třetí místo zajišťuje postup rovnou do základní skupiny, čtvrtá pozice nasazení v posledním předkole. Na pátého zbyde Evropská liga.

Tabulka Mužstvo Z V R P S B 3 Manchester City 37 22 9 6 75:39 75 4 Liverpool 37 21 10 6 75:42 73 5 Arsenal 37 22 6 9 74:43 72

„Máme to ve svých rukou, a to je důležité,“ říká Pep Guardiola, trenér momentálně třetího Manchesteru City.



„Zažíváme úspěšnou sezonu, pojďme ji úspěšně i zakončit,“ vyzývá trenér Jürgen Klopp. „Liga mistrů je úžasná soutěž,“ ví kouč Liverpoolu, který v nejprestižnější evropské klubové společnosti scházel dva roky.



Zato Arsenal patří mezi stálice. V Lize mistrů nechyběl za posledních dvacet let ani jednou. Jenže teď, zápas před koncem sezony, nemá situaci ve svých rukou. Je pátý a potřebuje zaváhání soupeřů.

Fakta Rozhodující kritéria Počet bodů

Rozdíl ve skóre

Počet nastřílených gólů

„Ale především musíme vyhrát vlastní zápas,“ upozorňuje trenér Arsene Wenger. Ten na začátku týdne kritizoval týmy mimo první šestku tabulky. Prý nehrají naplno a jsou už jednou nohou na dovolené. „Věřím, že v posledním kole budou všichni hrát na sto procent, jak je v Anglii zvykem,“ dodal.

Nadstandardní výkon potřebují fotbalisté Arsenalu především od Watfordu a Middlesbrough, kteří hrají proti jejich rivalům v boji o Ligu mistrů. Při jisté shodě výsledků ale může o postupu do Ligy mistrů nakonec rozhodnout až dodatečné utkání, protože by týmy měly stejně bodů i stejné skóre.

Jaké jsou tedy tři možné scénáře?

Varianta 1 Manchester City s Liverpool o skupinu Ligy mistrů

Manchester City i Liverpool by musely nastřílet stejně gólů, jenže první jmenovaný by musel remizovat, zatímco Liverpool vyhrát o tři branky (3:3 a 3:0, 4:4 a 4:1 a podobně). To by znamenalo pat na třetím místě, a proto rozhodující zápas na neutrální půdě.

Hrálo by se o přímý postup do Ligy mistrů. Arsenal by v takovém případě musel jen do Evropské ligy.

Varianta 2 Manchester City s Arsenalem o Ligu mistrů

Asi nejméně pravděpodobný scénář.

Arsenal by musel porazit Everton 1:0. Jenže k tomu by potřeboval vítězství Watfordu nad Manchesterem City 4:0! Shoda by nastala i při výsledcích 2:1 a 4:0, 3:2 a 6:2 a podobně.

O co by se v takovém případě hrálo, by rozhodl až výsledek z Anfield Road. Pokud Liverpool vyhraje, půjde rovnou do základní skupiny Ligy mistrů a fotbalisté Manchesteru City a Arsenalu by hráli o čtvrté místo, při ztrátě Liverpoolu by se zbývající konkurenti podělili o třetí a čtvrté místo.

Varianta 3 Liverpool s Arsenalem o Ligu mistrů

Boj o poslední předkolo Ligy mistrů nastane, pokud Arsenal remizuje s Evertonem 1:1 a Liverpool prohraje se sestupujícím Middlesbrough 0:2. To platí i pro výsledky 2:2 a 1:3, 3:3 a 2:4 a podobně.

Pro Manchester City by se v tu chvíli neměnilo nic. Zůstal by třetí a šel by přímo do hlavní fáze Ligy mistrů.