Ghana je na africkém mistrovství bez medaile, bronz slaví Burkina Faso

Burkina Faso dosud na africkém mistrovství byla jednou čtvrtá a v roce 2013 neuspěla ve finále.

Ghana neobhájila stříbro z předchozího turnaje a těsně pod stupni vítězů skončila potřetí z posledních čtyř šampionátů.

Na lavičce ghanského výběru končí Avram Grant. Bývalému kouči Chelsea, Portsmouthu, West Hamu či izraelské reprezentace vypršela dvouletá smlouva a zástupci ghanského svazu uvedli, že ji neprodlouží.

Jedenašedesátiletý Grant převzal Ghanu před minulým africkým šampionátem v Rovníkové Guineji, kde dovedl tým až do finále. V něm Ghana podlehla po penaltovém rozstřelu Pobřeží slonoviny, na pátý triumf čeká už 35 let. „Černým hvězdám“ se navíc nevydařil vstup do kvalifikace mistrovství světa 2018 v Rusku, po dvou zápasech mají na kontě jediný bod.

V nedělním finále proti sobě nastoupí držitel rekordních sedmi trofejí Egypt proti Kamerunu, za který nastupuje obránce pražské Slavie Michael Ngadeu.