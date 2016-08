Do Slavie míří jako nový trenér Kozel, klub to zatím nepotvrdil

Slavia hledá nového trenéra od pondělí, kdy po porážce 1:3 v Plzni odvolala Dušana Uhrina. Ten byl nejúspěšnějším trenérem od zlaté éry Karla Jarolíma, čili za posledních skoro sedm let, ale doplatil na nevýrazný vstup do sezony.

Vedení klubu si vytipovalo několik kandidátů, kteří by Uhrina mohli nahradit. Nejvýše v žebříčku byl slávistický srdcař Luboš Kozel, jenž v současnosti pracuje jako trenér reprezentace do 18 let.

Bývalý reprezentační obránce se měl rozhodnout do úterního večera, jestli nabídku přijme. Což se podle webů efotbal.cz a slavistickenoviny.cz stalo.

Klub však Kozlův příchod ještě oficiálně neoznámil. A například zimní přestup Josefa Šurala ukazuje, že dokud není podepsaná smlouva, může se ještě leccos změnit. Před půlrokem se všeobecně mělo za to, že liberecký útočník míří do Slavie, ale nakonec skončil ve Spartě.

Nicméně, 45letý Kozel je logickou volbou. V devadesátých letech nastupoval za Slavii jako obránce a zažil i historický titul či postup do semifinále Poháru UEFA v roce 1996. Dostal se i do reprezentace.

Po skončení hráčské kariéry načal ve Vršovicích trenérskou kariéru. Nejdřív jako asistent u béčka, pak i jako hlavní trenér. Prvoligový tým převzal poprvé v roce 2007, kdy odešel do Jablonce. Největší jméno si však udělal v Dukle.

Tam vydržel šest a půl roku, než se letos v létě rozhodl skončit. Podepsal se pod slavný návrat do nejvyšší soutěže a jeho mužstvo předvádělo atraktivní, ofenzivní fotbal. Dukla pod Kozlovým vedením skončila třikrát šestá, jednou sedmá a jednou desátá.

„Potřebuju nový impulz, nové prostředí. Uvidíme, co budoucnost přinese,“ vysvětlil Kozel svůj konec. Krátce nato přijal nabídku trénovat reprezentační osmnáctku, kde působí doteď.

Nyní vše směřuje k tomu, že novým impulzem pro Kozla bude práce v klubu jeho srdce.