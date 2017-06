Norský tisk chválí své fotbalisty, tak dobře prý už dlouho nehráli

Naději na norské vítězství zmařila katastrofálně vyřešená situace, kdy šli dva hráči sami na českého brankáře a jeden z nejlepších mužů na hřišti Tarik Elyounoussi zvolil místo přihrávky střelu, kterou mu Tomáš Vaclík zneškodnil. Právě nevyužití této šance bylo hlavním tématem komentářů v norských novinách.

Uznávaný švédský trenér Lars Lagerbäck, který nastoupil k reprezentaci teprve nedávno, neměl dobrý start, když Norsko podlehlo v březnu Severnímu Irsku 0:2. Tato prohra vzala Norům šanci na postup na mistrovství světa, které se bude konat příští rok v Rusku.

Úkolem mladého norského týmu proti České republice tak v sobotu nebylo zvítězit, ale především ukázat zlepšenou hru, která by dala trenéru Lagerbäckovi naději a jistý základ k budování týmu pro kvalifikaci mistrovství Evropy v roce 2020. A to se do značné míry podařilo, napsal Dagbladet.

Lagerbäckovi svěřenci předvedli 45 minut dobré hry - prvních 15 a posledních 30 minut zápasu - a měli vítězství na dosah. Po vyrovnání z pokutového kopu mohl Nory poslat do vedení Elyounoussi, jenž mohl připravit jasnou gólovou šanci Söderlundovi, ale rozhodl se skórovat sám. Vaclíka ale neprostřelil.

Po zápase Elyounoussi nedokázal své selhání vysvětlit. „Všichni, kdo mě znají, vědí, že jsem týmový hráč. Neudělal jsem to schválně. Kdybych byl egoista, mohl jsem jít kopat penaltu místo Söderlunda,“ řekl. Spoluhráči se omluvil rovněž. „Vzal to s úsměvem,“ dodal.

„Byl jsem trochu naštvaný. Ale to je přirozené. Takové věci se stanou. Omluvil se mi,“ řekl Söderlund deníku Verdens Gang.

Trenér Lagerbäck připustil, že ho nepovedená akce zklamala a rozčílila. Odmítl ale názor, že měl Elyounoussiho vystřídat. „Obvykle z toho bývá gól, když jdou dva hráči bez obránců na brankáře. Ale všichni děláme chyby,“ podotkl Lagerbäck po zápase na tiskové konferenci.