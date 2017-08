Trenér Jarolím povolal Klimenta s Bořilem, chybí Schick i Škoda

Trenér Karel Jarolím vybral osmnáct hráčů. Tým však hodlá v závěru týdne ještě doplnit.

Překvapením nominace je útočník Jan Kliment. Kometa domácího mistrovství Evropy do 21 let v roce 2015 zmizela na čas do bundesligového Stuttgartu, teď je Kliment na hostování v Brøndby Kodaň, kde se mu vydařil začátek sezony. V šesti zápasech dal dva góly, připsal si čtyři asistence a v červenci ho v dánské lize vyhlásili hráčem měsíce. Druhým nováčkem je slávistický obránce Jan Bořil.

Program Reprezentační sraz Česko - Německo (kvalifikační utkání)

pátek 1.9. 2017 v Praze v Edenu Severní Irsko - Česko (kvalifikační utkání)

pondělí 4.9. 2017 v Belfastu

Jeho spoluhráč Milan Škoda zatím naopak v nominaci překvapivě schází. Stejně tak útočník Patrik Schick, který od Eura do 21 let neodehrál žádný zápas, navíc řešil zdravotní problémy.

Mezi vyvolenými nejsou ani stopeři Tomáš Sivok či Jakub Brabec, kteří přitom v posledním kvalifikačním utkání v Norsku nastoupili v základní sestavě.

Češi jsou po šesti zápasech v tabulce kvalifikační skupiny C na nepostupové třetí příčce s čtyřbodovou ztrátou na Severní Iry. Nedostižné je Německo, suverén kvalifikace, které ještě neztratilo ani bod a příští pátek přijede do Prahy do Edenu.

„Němci jsou jasný favorit, o tom není třeba diskutovat. My nemáme co ztratit a já pevně věřím, že jim to v domácím prostředí co nejvíc zkomplikujeme. Mohlo by nám to pomoct i do dalšího zápasu,“ uvedl trenér Jarolím.

Druhý duel odehraje česká reprezentace tři dny po souboji s Německem v Belfastu proti Severnímu Irsku.

Skupina C Tým Z V R P S B 1. Německo 6 6 0 0 27:1 18 2. Severní Irsko 6 4 1 1 11:2 13 3. Česko 6 2 3 1 9:5 9 4. Ázerbajdžán 6 2 1 3 3:9 7 5. Norsko 6 1 1 4 6:10 4 6. San Marino 6 0 0 6 1:30 0

Národní tým už nemá postup na světový šampionát do Ruska ve svých rukou. Ideálně Češi potřebují vyhrát všechny čtyři zbývající kvalifikační duely a věřit alespoň v jedno další zaváhání Severních Irů, aby měli šanci na baráž. To se však jeví vzhledem k dosavadním výsledkům kvalifikace, v níž český tým porazil jen Norsko a slaboučké San Marino, jako velmi složitý úkol.

S Německem i Severním Irskem se čeští reprezentanti potkali už na startu kvalifikace. Ostrovanům doma nedali gól a remizovali, v Hamburku následně úřadujícím mistrům světa podlehli 0:3.