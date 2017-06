Na Euro s Schickem i Janktem, do nominace se nevešel třeba Mašek

Zvětšit fotografii Český záložník Jakub Jankto se raduje ze svého prvního reprezentačního gólu, který při svém debutu vstřelil Litvě. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

dnes 14:37

Česká reprezentace pojede na mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let s největšími hvězdami v čele s Patrikem Schickem či Jakubem Janktem. Do konečné nominace se naopak nevešli Dominik Mašek, Filip Panák, Zdeněk Linhart a Marek Havlík, kteří byli na závěrečném kempu v Rakousku.

připravujeme podrobnosti Nominace Brankáři: Patrik Macej (Michalovce), Luděk Vejmola (Mladá Boleslav), Lukáš Zima (FC Janov) Obránci: Milan Havel (Bohemians Praha 1905), Daniel Holzer (Sparta), Filip Kaša (Žilina), Michael Lüftner (Slavia Praha), Aleš Matějů (Plzeň), Stefan Simič (Mouscron), Patrizio Stronati (Mladá Boleslav) Záložníci: Václav Černý (Ajax Amsterdam), Antonín Barák (Slavia Praha), Jakub Jankto (Udinese), Martin Hašek (Bohemians Praha 1905), Tomáš Souček (Liberec), Michal Hubínek (Bohemians Praha 1905), Jakub Nečas (Mladá Boleslav), Michal Sáček (Sparta Praha), Petr Ševčík (Liberec), Michal Trávník (Jablonec) Útočníci: Patrik Schick (Sampdoria Janov), Lukáš Juliš (Sparta Praha), Tomáš Chorý (Olomouc)