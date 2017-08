Černý, Matějů i manažer Sionko. Jedenadvacítka začíná novou kvalifikaci

V nové jedenadvacítce, kterou dál vede Vítězslav Lavička, mohou nastoupit fotbalisté narození po 1. lednu 1996.

Černý z Ajaxu, sparťan Sáček a Matějů, jenž z Plzně přestoupil do Brightonu, se dostali do kádru i pro poslední šampionát. Česko se v Polsku neprobojovalo do semifinále.

Věkově do současného jedenadvacítky patří i Patrik Schick s Jakubem Janktem, kteří pravidelně nastupují za reprezentační áčko. V Lavičkově současném výběru však chybí. „Momentálně to vypadá tak, že oba jsou v kádru áčka, ale pokud by dlouhodobě nebyli využíváni, tak je rádi přivítáme,“ poznamenal Lavička.

Z minulé jedenadvacítky mají zkušenosti také Matěj Pulkrab, Ondřej Mihálik, Ladislav Takács a brankář Jindřich Staněk. V nominaci na Bělorusko a přípravné utkání proti Turecku (31. srpna na Strahově) je dále čtrnáct nováčků.

Novou tváří je také manažer Libor Sionko, který nahradí Jaromíra Šeterleho. Ten se bude věnovat už jen reprezentačnímu áčku.

„Nikdy jsem nechtěl být trenérem, ale zajímalo mě něco podobného, jako je tahle práce. Cítím, že by mě to mohlo naplňovat. Pracuju ve výborné kolektivu, moc se na to těším,“ řekl někdejší špičkový záložník Sparty a český reprezentant.

Česko bude o šampionát vedle Běloruska soupeřit také s Chorvatskem, Řeckem, Moldavskem a San Marinem. Přímo postoupí jen vítěz, druhý má šanci o Euro zabojovat v baráži.

Semifinalisté závěrečného turnaje zároveň postoupí na olympijské hry 2020 v Tokiu. Na olympiádě bylo fotbalové Česko naposled v roce 2000 v Sydney. Tenkrát u toho byl i Sionko jako velký talent.

„Moc bych si přál, abychom se na olympiádu dostali znovu. Vede k tomu dlouhá cesta, ale mladíky máme nadějné,“ poznamenal Sionko.