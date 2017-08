Bizarní oslavy gólů. Přetržené vazy, Zlatanova ruka a pozor na salta

Müllerova branka z deváté minuty byla vítězná, ale pro devětadvacetiletého hráče na dlouhou chvíli poslední. Dvojnásobný německý reprezentant musel o pět minut později vystřídat a nedělní vyšetření odhalilo nepříjemnou realitu.

„Diagnóza je pro nás obrovský šok. Velká rána takhle na začátku sezony a pochopitelně opravdu těžká situace pro Nicolaie,“ řekl webovým stránkám bundesligy Jens Todt, sportovní ředitel Hamburku.

This is the celebration that injured Nicolai Müller which consequently puts him out for seven months. pic.twitter.com/Z0vIjBgsWe