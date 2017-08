Největší přestup za 6 miliard. Neymar už patří pařížskému St. Germain

„Barcelono, děkuju za všechno! Paříž je jedním z nejambicóznějších klubů, jsem připravený na tuhle výzvu,“ vzkázal Neymar, který bude nosit dres s prominentním číslem deset.

Fotbal dál boří finanční mantinely. Když loni v srpnu přestupoval Paul Pogba z Juventusu do Manchesteru United, anglický klub za něj zaplatil 2,8 miliardy korun. Barcelona letos dostane za Neymara z Paříže dokonce 5,8 miliard - více než dvojnásobek!

Neymar, jeden z nejtalentovanějších fotbalistů na světě, opouští Barcelonu po čtyřech letech. „Už loni měl blízko do Paříže, ale nakonec to nevyšlo,“ tvrdil tehdejší hráčův manažer Wagner Ribeiro. Neymar následně podepsal novou smlouvu, začal ho zastupovat i jeho otec a v Paříži se údajně zařekli, že se do další vysilující přetahované o brazilský klenot pouštět nebudou.

Nevydrželi to.

Lákadlo získat hráče, jenž může ambiciozní klub z hlavního francouzského města dostat ne o jeden, ale o několik levelů výš, bylo zkrátka silnější než sebevědomá loňská prohlášení.

Katarští majitelé PSG vycítili šanci, kterou využili.

Nejdražší přestupy fotbalové historie Hráč Částka Kluby Rok 1. Neymar 222 milionů eur Barcelona - Paříž St. Germain 2017 2. Paul Pogba 110 milionů Juventus Turín - Manchester United 2016 3. Gareth Bale 100 milionů Tottenham - Real Madrid 2013 4. Cristiano Ronaldo 94 milionů Manchester United - Real Madrid 2009 5. Gonzalo Higuaín 90 milionů Neapol - Juventus 2016 6. Neymar 88,2 milionů Santos - Barcelona 2013 7. Romelu Lukaku 85 milionů Everton - Manchester United 2017 8. Luis Suárez 82,3 milionů Liverpool - Barcelona 2014 9. James Rodríguez 79,8 milionů Monako - Real Madrid 2014 10. Ángel di María 75,6 milionů Real Madrid - Manchester United 2014

V Neymarovi Paříž získala nejen fotbalistu, který za čtyři roky v Barceloně nastřílel 105 gólů a na dalších 80 přihrál. Pětadvacetiletý Brazilec patří ke sportovcům s největším marketingovým potenciálem. Neymar je prostě značka, brand.



Navíc se silným příběhem.

Když jako kluk vyrůstal na předměstí Sao Paula, v místnosti, o kterou se dělil s rodiči, prarodiči i sestrou měl 54 fotbalových míčů. „Když jsem fotbal nehrál někde venku na ulicích, měl jsem míč u nohy doma,“ vyprávěl v rozhovoru pro červnové vydání magazínu FourFourTwo.

Jednu ze svých největších předností - skvělou techniku - zdokonaloval nejen na brazilských ulicích, ale také při futsale, s nímž začínal. Potom, co ho trenér Antonio Lima přivedl jako třináctiletého k fotbalu, museli v Santosu vytvořit mládežnický výběr speciálně kvůli němu. Aby měl s kým hrát.

Lima, Neymarův první kouč, následně svůj objev driloval, zakazoval mu třeba kopat pravačkou, než se stejně dobře naučil i levou nohou. „Nesnášel to. Ale když pak v roce 2013 skóroval finále Konfederačního poháru levačkou, napsal jsem mu: docela dobrý na někoho, kdo nemá levou nohu,“ žertoval.

„Pořád v něm vidím toho mladého kluka, který se stal superstar,“ pokračoval Lima.

„Podle mě je v současnosti dokonce lepší než Lionel Messi. A to k Messimu chovám velký respekt,“ řekl o Neymarovi jeho krajan Romario, vítěz Zlatého míče.

KONEC MSN. Úderná ofenzivní trojice Barcelony Messi-Suárez-Neymar se přestupem brazilského útočníka rozpadla.

Neymar je skvělý driblér s nízkým těžištěm, pohroma pro obránce soupeře. Ale také silná osobnost a horká krev. Viděli jste, jak se před pár dny popral s novou posilou Semedem na tréninku Barcelony?

Tou dobou už měl v hlavě i miliardový přesun do Francie, o kterém se týdny spekulovalo. Stále však zůstával hráčem Barcelony, než ve středu ráno na tréninku spoluhráčům oznámil: odcházím. Ve čtvrtek se vykoupil ze smlouvy a večer pařížský klub obří transfer oficiálně potvrdil.

Už nechtěl být ve stínu Lionela Messiho, který mu byl dlouhou dobu tak pohodlný. Když před čtyřmi lety do Evropy přišel, díky Messimu nebyl pod takovým drobnohledem a tlakem, dostal čas. Teď ale právě kvůli Messimu nemůže být hvězdou číslo jedna.

A těžko se vedle něj může přiblížit vytouženému Zlatému míči.

Na prestižní individuální ocenění Brazilci čekají už deset roků, zatímco v předchozích třinácti letech ho jejich reprezentant získal osmkrát. „Nikam nespěchám, ale Zlatý míč chci vyhrát,“ neskrývá sám Neymar.

V Paříží cítí větší šanci.