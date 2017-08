Neymar jako Ronaldinho. Můžu se zlepšit, říká Brazilec po skvělém večeru

Barcelona mě zklamala Neymar se po utkání vrátil k Barceloně a opřel se do tamního vedení v čele s prezidentem Josepem Mariou Bartomeuem. „Já jim nemám co říct. Nebo vlastně mám. To, že mě zklamali. Strávil jsem v Barceloně čtyři šťastné roky a odcházel jsem spokojený, ale ne kvůli nim. Podle mě by oni neměli vést Barcelonu. Barca si zaslouží něco lepšího a každý to ví," prohlásil Neymar. "Nemohu to rozvést, protože jsem nyní v jiném klubu. Ale vidět své bývalé spoluhráče smutné mě také dělá smutným. Jsou to moji přátelé. Věřím, že to tam bude brzy lepší," dodal. (ČTK)