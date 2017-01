Rozhovor v češtině? Little bit katastrofa, smál se nový sparťan Néstor

„Jsem hrdý, že jsem tady a doufám, že budu hrát co možná nejčastěji,“ plánuje čtyřiadvacetiletý Španěl. „Uvidíme, jak se mi povede příprava, ale první dojmy jsou super.“

Co od angažmá ve Spartě čekáte?

Věřím, že můžeme vyhrát ligu, šanci pořád máme. A taky doufám, že dojdeme daleko v Evropské lize. Těším se na první zápas proti Rostovu a pak i na ligový start. Doufám, že začneme na obou frontách vítězně.

Proč jste zvolil právě Spartu? Měl jste i jiné nabídky, ne?

Ano, chtěla mě Slavia i Plzeň. Ale pro mě byla vždycky prioritou Sparta. Beru ji jako tým, ve kterém mám největší šanci se posunout dál.

Na jaké pozici? Mluvil jste s trenérem o tom, kam s vámi počítá?

Ano, se všemi trenéry. Myslím, že nejlepší pozice pro mě je na pravém křídle, ale můžu hrát i „desítku“ - hned za útočníkem.

Jak těžké pro vás bude dostat se do sestavy? V ofenzivě je velká konkurence.

Jo, jo, vím, všechny ty kluky znám. V Česku jsem už čtyři roky, takže mám hráče nasledované. Hlavně útočníci jsou tu fakt dobří: Lafata, Kadlec, Juliš... Uvidíme.

Ve Spartě máte známého z Dukly, obránce Vjačeslava Karavajeva. Vyzvídal jste u něj?

Samozřejmě, mluvil jsem s ním tři týdny zpátky, než jsem podepsal smlouvu. Říkal mi to, co teď říkám já: že Sparta je skvělý klub, nejlepší v Česku. Že se tady budu cítit dobře. Osobně znám i Lukáše Váchu a podle jména všechny ostatní.

Jak jste na tom s češtinou? Na rozhovor to ještě není?

Znám dost slov, ale je to pro mě pořád těžké. Mohl bych odpovídat v jednoduchých větách, ale delší rozhovor, to by bylo... Little bit katastrofa (smích).

V minulosti vás trápila zranění, teď už je všechno v pořádku?

To už je dávno za mnou. Necítím žádné problémy, jsem úplně zdravý. I proto mě asi Sparta koupila. Všechno je v pohodě.