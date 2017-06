Rozdílné cesty záložníků: Mičola v Baníku zůstává, Nerad jde do Jihlavy

„Dostal jsem i jiné nabídky, ale setrvání v Baníku bylo pro mě na prvním místě a jasná priorita,“ řekl pro klubový web Tomáš Mičola, který byl nejproduktivnějším ostravským hráčem. V lize dal sedm gólů a na sedm jich nahrál.

„Jsem rád, že jsme se domluvili na podmínkách a můžu pokračovat,“ dodal Mičola. „Těšil jsem se, že si první ligu zahraju zase s Baníkem, teď se na to musíme co nejlépe připravit, protože to bude hodně náročná sezona.“

Tomáš Mičola patřil v národní lize k nejvytíženějším hráčům mužstva, odehrál 27 utkání. Potěšilo ho, že si po třech letech, po vleklých zdravotních problémech zahrál bez větších potíží. „Koleno drží, což jsem moc rád, ale je to zásluha, velká práce kluků z Baníku, doktorů, fyzioterapeutů, masérů,“ řekl Mičola.

Teď si ale doléčuje poraněné vazy v kotníku z utkání se Znojmem.

„Tomáš ukázal, že je platný hráč. Věříme, že jeho zkušenosti nám v první lize pomůžou,“ řekl Dušan Vrťo, sportovní ředitel Baníku.