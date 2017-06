Nemohu Vítkovice jen tak opustit, řekl trenér West

Ivan Kopecký po půl roce ve Vítkovicích míří do prvoligové Jihlavy. Hlavním vítkovickým trenérem tak zůstává Roman West, který je i sportovní manažer.

„Láká mě, abych si poprvé vyzkoušel první ligu v roli hlavního trenéra,“ přiznal Kopecký.

„Ivan chtěl, abych šel s ním, ale nemohu Vítkovice jen tak opustit. Nechce se mi odcházet od toho, co se nám povedlo na jaře,“ prohlásil Roman West, který s klubem uzavřel tříletou smlouvu.

Vítkovičtí se coby nováčci zachránili na poslední chvíli, v závěrečném kole. „Budu rád, když výsledky z jara potvrdíme v příští sezoně a nebudeme mít na podzim problémy jako loni,“ dodal West.

Od pondělka jednal o svém asistentovi. Ve středu se s ním domluvil. Je jím Lubomír Adler, který byl dosud asistentem Jiřího Nečka v Třinci.

Roman West doufá, že se mu podaří z 80 procent udržet kádr pohromadě. Smlouvy zatím o dva roky prodloužili Ondřej Cverna, Josef Květon, David Mikula a Vladimír Mišinský.

„Další dva nové kontrakty máme připravené na podpis v pondělí, kdy začneme přípravu,“ uvedl sportovní manažer. „Půjde o nového útočníka a o stávajícího hráče, o něhož se zajímají i jiné kluby, ale slíbil, že zůstane. Jména zatím raději říkat nebudu.“

West upozornil, že se Vítkovičtí snaží podepisovat fotbalisty na více let než na rok jako před minulou sezonou. „Polovině týmu totiž nyní skončily smlouvy a druhá půlka se vrátila z hostování do mateřských klubů. Takže mužstvo dáváme pracně dohromady. Snažíme se však, aby co nejvíce hráčů bylo našich, aby kádr byl dva tři roky pohromadě, abychom ho stabilizovali a v budoucnu v zimě či v létě přišla jen dvě tři jména a tým se moc netočil. Je to však složité.“ Před minulou sezonou měli šéfové klubu obavy, aby druhou ligu zvládli ekonomicky. „Nyní jsou podmínky stabilní, vše funguje, jak má,“ uvedl Roman West.

I to by podle něj mělo přispět k potřebnému doplnění a posílení mužstva.

Užší by znovu měla být spolupráce Vítkovic s Baníkem Ostrava. „Ta je prospěšná pro obě strany, protože hráči Baníku budou ve druhé lize, budou na očích a blízko,“ řekl West. „Kdo však přijde, ještě nevíme, neboť ti kluci budou v přípravě bojovat o místo. Pokud se do prvoligového kádru neprosadí, budou mít u nás dveře otevřené.“

To se týká i fotbalistů Sigmy Olomouc a Slovácka, kteří rovněž ve Vítkovicích působili. „O tom všem rozhodnou až první týdny přípravy,“ dodal sportovní manažer Roman West.