Zlatý víkend pro Německo? Může být. Trochu překvapení, připouští Löw

Německý kádr na Konfederačním poháru Brankáři:

Kevin Trapp 26 let/1 start v reprezentaci

Bernd Leno 25/5

Marc-André ter Stegen 25/13 Obránci:

Shkodran Mustafi 25/18

Jonas Hector 27/32

Matthias Ginter 23/13

Marvin Plattenhardt 25/3

Benjamin Henrichs 20/3

Antonio Rüdiger 24/16

Niklas Süle 21/5

Joshua Kimmich 22/19 Záložníci:

Julian Draxler 23/34

Leon Goretzka 22/8

Kerem Demirbay 23/2

Lars Stindl 28/5

Emre Can 23/14

Amin Younes 23/4

Julian Brandt 21/10

Sebastian Rudy 27/19 Útočníci:

Sandro Wagner 29/3

Timo Werner 21/5 Kurzívou jsou označení hráči, kteří by mohli Německo reprezentovat i na mistrovství Evropy do 21 let v Polsku.