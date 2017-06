V české skupině na malém Euru hraje Německo proti Dánsku

Fotbal

Zvětšit fotografii A JE TAM. Němečtí fotbalisté do 21 let slaví gól do české sítě. | foto: ČTK

dnes 20:40

Fotbalisté Německa chtějí navázat na úvodní vítězství nad českým týmem, zatímco Dánové potřebují po prohře s Itálií bodovat. Druhý středeční zápas skupiny C na Euru do 21 let se hraje od 20:45 a sledovat ho můžete v podrobné on-line reportáži.

Sledujeme on-line Vstoupit do diskuse

Německo - Dánsko Zápas mistrovství Evropy do 21 let sledujeme minutu po minutě Vývoj skupiny C zamotali v podvečerním utkání fotbalisté Česka, kteří porazili Itálii. Před večerním duelem mají tři týmy v tabulce po třech bodech, Dánové žádný.