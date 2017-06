Schick se rval, marně. Bolelo to. První gól nás srazil, druhý zlomil

Po zápase v útrobách stadionu, v místech, kde se novináři setkávají s fotbalisty, se zahraniční žurnalisté neustále vyptávali. „Už šel Schick? Už tady byl?“

Český útočník vyšel z kabiny ve chvíli, kdy už ostatní spoluhráči seděli v autobuse a čekali na něj. On se přesto zastavil a ochotně odpovídal.

„První gól nepřišel vůbec vhod, byl už skoro poločas. To nás trochu srazilo,“ reagoval jedenadvacetiletý útočník, za kterého slavný Juventus dává v přepočtu 800 milionů korun. „A druhý gól nás tak nějak zlomil.“

Ale pak jste vy měl dvě šance.

Nehráli jsme špatně. I po druhém gólu jsme se kvůli divákům snažili dát gól a něco se zápasem udělat. Ale pořád proti nám stáli Němci, kteří mají velkou kvalitu. Nemůžeme počítat, že jim dáme tři góly a vyhrajeme tři dva.

Věřil jste za stavu 0:2?

Asi jsme všichni cítili zklamání, protože jsme věděli, že druhý gól nesmíme dostat. Myslím si, že kdyby to zůstalo chvíli jedna nula, asi by zápas vypadal úplně jinak. Němci pak mohli hrát v klidu, mohli si víc dovolit, nebáli se hrát.

Po druhé brance jste gestikuloval směrem do obrany. Byly to výčitky?

Myslím si, že ten gól padl kvůli komunikaci, měli jsme na sebe líp mluvit. Samozřejmě, byly v tom emoce, to se stává.

Prožíval jste utkání hodně?

Já mám tady na Euru velkou motivaci, snažil jsem se. Pro lidi to mohl být super zápas. Myslím si, že jsme s nimi hráli celkem vyrovnaně. Hráli jsme tak, jak nám dovolili. Musíme si uvědomit, že jsou fakt dobří.

Vyčítáte si hodně, že jste neproměnil své slibné šance?

Při té první byla škoda, že mi střelu zblokovali. Pak se to odrazilo, balon se mi vykulil ze skrumáže a já zkusil vystřelit.

A ta druhá možnost?

Ta mě mrzí hodně. Ani nevím, jak se to tam událo. Bylo to hodně rychlé, jestli mi míč skočil... Chtěl jsem střílet po zemi na první tyč a bohužel jsme to překopl. Asi jsem to blbě trefil.

Často vás faulovali, dostal jste hodně nakopáno. Cítil jste, že se na vás zaměřili?

Bolelo to hodně, dostal jsem několik tvrdých zásahů. Myslím si, že rozhodčí mohl hráče chránit trochu víc. Musím říct, že mě to proti Němcům bolelo.

Bolí i výsledek. Co znamená pro další vývoj turnaje?

Nic nebalíme. První důležitý zápas jsme prohráli, teď se budeme snažit zbývající dva vyhrát a něco s tím udělat. Uvidíme, jako to dopadne.

Ve středu vás čekají Italové. Budou snazším soupeřem než Němci?

Myslím si, že Němci byli dobří, ale nepůsobili na mě, že by byli suverénní. Možná budou Italové o něco těžší.