Nebudeme svádět vinu jeden na druhého, jsme tým, řekl gólman Zima

Češi na úvod mistrovství Evropy do 21 let podlehli Německu 0:2. První gól dostali těsně před přestávkou, druhý krátce po ní.

„Prvních patnáct minut jsme byli jasně lepší, ale pak Němci přidali, zařadili další rychlost, to už jsme nestačili stíhat. Ukázalo se, že jako jednotlivci jsou na tom líp,“ řekl brankář FC Janov.

V Janově jste dlouhé měsíce nechytal, jak jste se cítil?

Byl jsem rád, že jsem měl pár zákroků, že jsem měl práci a mohl něco chytit. Není to opravdu jednoduché, když v klubu skoro nechytám. Myslel jsem si, že první půli už přežijeme... Ten první gól byl asi rozhodující.

Do brány střela Meyera propadla zvláštně. Nemohl jste zasáhnout líp?

Míč jsem viděl, až když byl mezi obránci. Stál jsem za Lüftnerem a viděl střelu, až když vyletěla. Pak přede mnou ještě skočila.

I druhý gól padl po chybě, kdy Michal Sáček neodehrál míč. Špatně jste se domluvili?

To si nemyslím, nekřičel jsem si. Asi jsme celkově zaspali v obraně, nebudeme to svádět jeden na druhého, jsme jeden tým. Prohráli jsme si to sami.

Nezvažoval jste, že byste vyběhl?

Vůbec ne

Poté jste měl několik těžkých zákroků, v závěru chytil i pokutový kop. Stranu po levé ruce jste risknul, nebo věděl, že to tam Selke kope?

Dá se říct, že jsem tušil, kam to kopne. Viděl jsem, jak penalty zahrává. Jednu nedal a kopnul ji přesně na tuhle stranu. Myslel jsem si, že to tam půjde.

Co porážka s týmem udělá?

První zápasy jsou na turnaji nejdůležitější, teď už musíme porazit Itálii i Dánsko a nemusí nám to stačit. Tenhle turnaj je strašně zvláštní, prohrajete první zápas a pak vám nemusí pomoci ani dvě výhry. Je to komplikace.

O postupu do semifinále může rozhodovat skóre. Měli jste to v hlavě?

Nad tím nikdo nepřemýšlel. Chtěli jsme dát gól a zápas zvrátit. Postupně jsme otevírali obranu, oni měli hodně brejků. Patrik měl dvě šance, mohlo to skončit dva dva, ale také jsme mohli prohrát tři čtyři nula.

Z patnácti tisíc fanoušků byla velká většina těch českých. Co byste jim vzkázal?

Lidi byli úžasní, strašně moc jim děkujeme. Cítili jsme se jako v Česku, bylo to od nich neskutečný. Jenom škoda, že jsme jim neudělali radost.