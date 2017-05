Dortmund vybojoval skupinu Ligy mistrů, Wolfsburg čeká po prohře baráž

Fotbalisté Borussie Dortmund oslavují gól v zápase proti Hoffenheimu.

Německá bundesliga zná po závěrečném kole odpověď na poslední dvě otázky. Třetí místo a postup do základních skupin Ligy mistrů slaví díky výhře 4:3 nad Brémami fotbalisté Dortmundu, kteří přeskočili remizující Hoffenheim. V nejvyšší soutěži se udržel Hamburk, který otočil utkání s Wolfsburgem a poslal ho do baráže. Hertha Berlín doma inkasovala šest gólů a přišla o přímý postup do Evropské ligy

Připravujeme podrobnosti... Výsledky 34. kola: Bayern Mnichov - Freiburg 4:1 (4. Robben, 74. Vidal, 90.+1 Ribéry, 90+4 Kimmich - 76. Petersen), Dortmund - Brémy 4:3 (32. a 75. z pen. Reus, 42. a 89. z pen. Aubameyang - 7. Junuzovič, 46. Bartels, 68. Kruse), Eintracht Frankfurt - Lipsko 2:2 (83. Vallejo, 90. Blum - 25. Sabitzer, 56. Poulsen), Hamburk - Wolfsburg 2:1 (33. Kostič, 89. Waldschmidt - 24. Knoche), Hertha Berlín - Leverkusen 2:6 (71. Weiser, 86. Allagui z pen. - 31. a 45.+1 Havertz, 5. Hernández, 64. Kiessling z pen., 81. Aránguiz z pen., 90. Pohjanpalo), Hoffenheim - Augsburg 0:0, Ingolstadt - Schalke 1:1 (41. Gross z pen. - 2. Avdijaj), Kolín nad Rýnem - Mohuč 2:0 (43. Hector, 87. Osako), Mönchengladbach - Darmstadt 2:2 (50. Hazard, 65. Raffael - 62. Schipplock, 90. Heller). Bundesliga 2016/2017 Ročník 2016/2017 27.8.2016 - 20.5.2017 Los Mužstva Aktuální kolo Příští kolo Tabulky Tabulka Mužstvo Z V R P S B 1 Bayern Mnichov 34 25 7 2 89:22 82 2 RB Lipsko 34 20 7 7 66:39 67 3 Dortmund 34 18 10 6 72:40 64 4 Hoffenheim 34 16 14 4 64:37 62 5 Köln 34 12 13 9 51:42 49 6 Hertha 34 15 4 15 43:47 49 7 Freiburg 34 14 6 14 42:60 48 8 Werder Brémy 34 13 6 15 61:64 45 9 Mönchengladbach 34 12 9 13 45:49 45 10 Schalke 04 34 11 10 13 45:40 43 11 Frankfurt 34 11 9 14 36:43 42 12 Leverkusen 34 11 8 15 53:55 41 13 Augsburg 34 9 11 14 35:51 38 14 Hamburk 34 10 8 16 33:61 38 15 Mohuč 34 10 7 17 44:55 37 16 Wolfsburg 34 10 7 17 34:52 37 17 Ingolstadt 34 8 8 18 36:57 32 18 Darmstadt 34 7 4 23 28:63 25