Do Bayernu. Ale kdy? Kadeřábkův kouč si už v Mnichově staví dům

A přiživil je také sám Nagelsmann v rozhovoru pro Eurosport. „V Mnichově jsem žil mnoho let, pocházím totiž z Landsbergu, což je kousek. Manželka i s dítětem se do Mnichova brzy přestěhují, protože tam stavíme dům.“

Pomineme, jestli jsou jeho vyjádření vhodná, když má v Hoffenheimu smlouvu až do léta 2021.

Každopádně Nagelsmann je první na řadě ve chvíli, až v Bayernu skončí Carlo Ancelotti. Lhostejno, jestli to bude za měsíc či za dva roky, dokdy má zkušený italský trenér smlouvu.

Nagelsmann je v Německu hitem. Je mu teprve třicet. Když v Hoffenheimu na začátku jara 2016 přešel od dorostu do áčka, dokázal tým odsouzený k sestupu zachránit. V následujícím ročníku dovedl Hoffenheim ke čtvrtému místo za giganty Bayernem, Dortmundem a nováčkem z Lipska, který prožil mimořádnou sezonu.

Sice pak nedokázal v kvalifikaci o Ligu mistrů vyřadit Liverpool, ale poslední výhrou nad Bayernem si kouč zase řekl o pozornost. Zvlášť když je jeho budoucí spojení s Bayernem v Německu veřejným tajemstvím.

„Ale stejně u mě pořád platí, že i kdybych v Bayernu nikdy netrénoval, tak do hrobu půjdu jako šťastný člověk. Mám krásný život, a i když by ho Bayern mohl udělat ještě krásnější, moje štěstí na něm není závislé,“ pronesl Nagelsmann.

V Hoffenheimu, kde třetím rokem působí český obránce Pavel Kadeřábek, odvádí perfektní práci. Atraktivní hra, výborné výsledky, na jeho mužstvu je vidět, co přesně má hrát. Mimochodem, „neporazitelný“ Bayern zdolal už podruhé za sebou, na jaře 1:0.

Přitom Nagelsmann už v Bayernu mohl být. Když v roce 2015 ještě pracoval u mládeže Hoffenheimu, chtěl ho Bayern k juniorce. Ale Dietmar Hopp, majitel Hoffenheimu, ho nepustil a dal mu práci u nejstarší dorostu.

Nagelsmann hrál fotbal, dotáhl to do juniorky Augsburgu, ale kvůli vážnému zranění kolene už ve dvaceti aktivní kariéru ukončil. A brzy začal trénovat. Jako hráč by to nejspíš do Bayernu nedotáhl. Jako trenér už k tomu má blízko.