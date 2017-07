Slovensku slíbil věrnost, Košicím pomáhal penězi. Teď je Matič v United

Na Old Trafford se stal třetí letní posilou. Za čtyřicet milionů liber!

„Nemanja si moc přál, aby ten přestup vyšel,“ říkal trenér José Mourinho, slavný trenér United.

Přitom mu v mládí téměř nikdo nevěřil. Srbské velkokluby ho přehlížely, a když se neprosadil ani v amatérské třetí lize, zamířil na Slovensko.

Nemanja Matič v srbském dresu během přípravného utkání proti Česku.

„Bylo mu osmnáct a mě okamžitě zaujal,“ vzpomínal pro web sme.sk odstupem Ján Kozák. Dnes trenér slovenské reprezentace, tehdy kouč Košic.

Jeho odhad byl přesný, slovenskou ligu Matič brzy převyšoval a vyhlédla si ho Chelsea. Do ní se po krátkém hostování ve Vitesse a dvou letech strávených v Benfice vrátil a pomohl ke dvěma titulům v Premier League.

„V žádném případě mě jeho vzestup nepřekvapil, vypracoval se v jednoho z nejlepších světových hráčů na své pozici,“ myslí si Kozák, který mohl osmadvacetiletého středopolaře trénovat dodnes.

Srbové byli šikovnější

Matič má totiž slovenské občanství a hrát za slovenskou reprezentaci ho lákalo. „Jenže Srbové byli rychlejší, šikovnější. Zjistili, že jim v Košicích vyrůstá hráč s velkým potenciálem, a přemluvili ho,“ mrzí Kozáka.

A hlavně: Matič nežil na Slovensku pět let, což je jedna z podmínek FIFA, aby mohl reprezentovat.

„Kdyby se ale Slováci a Srbové ozvali zároveň, vybral bych si Slovensko. Vyšli mi vstříc a zařídili občanství,“ říkal Matič, který se rychle naučil slovensky.

„Byli překvapení, jak jsem po roce a půl dobře mluvil. Hymnu jsem sice neuměl, ale musel jsem slíbit věrnost Slovensku,“ popisoval, jak před devíti lety získal občanství.

Věrný zůstává hlavně košickému klubu, který ho pro velký fotbal vychoval. Před rokem mu pomohl splatit dluhy. „Košice pro mě udělaly hodně, proto jim to vracím. A udělal bych to znovu, kdyby bylo třeba,“ doplnil.

Jeho příběh kopíruje cesty Edina Džeka a Bonyho Wilfrieda, kteří se do velkého fotbalu odrazili ze sousední české ligy. Všichni tři to nakonec dotáhli do Manchesteru. Matič do United, ti dva nastupovali za City.