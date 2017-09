Třikrát Sparta a teď poprvé Plzeň. Jaké byly nejlepší ligové starty

Ve Štruncových sadech prožívají nejlepší začátek sezony v klubové historii: šest zápasů, šest výher, k tomu výborné skóre 14:1.

Co na tom, že ne všechny zápasy Plzeň vyhrála jednoznačně. Zvlášť v Jihlavě (2:1) měla štěstí, protože body sebrala až v nastavení. Ale ani proti Olomouci (1:0) či v Jablonci (1:0) herně nepřesvědčila.

Liga po šesti kolech Kdo a kdy vedl tabulku 1993/94 Sparta 5-1-0 20:5 11

za výhru dva body 1994/95 Viktoria Žižkov 4-1-1 18:7 13 1995/96 Petra Drnovice 4-2-0 15:9 14 1996/97 Boby Brno 5-0-1 12:5 15 1997/98 Sparta 6-0-0 14:4 18 1998/99 Teplice 4-1-1 11:6 13 1999/00 Slavia 4-2-0 8:3 14 2000/01 Sparta 6-0-0 17:3 18 2001/02 Viktoria Žižkov 4-1-1 12:5 13 2002/03 Sparta 5-1-0 13:3 16 2003/04 Baník Ostrava 5-1-0 15:5 16 2004/05 Sparta 5-1-0 15:5 16 2005/06 Slovan Liberec 5-1-0 12:4 16 2006/07 Mladá Boleslav 5-1-0 11:2 16 2007/08 Teplice 5-1-0 12:5 16 2008/09 Sparta 5-1-0 12:2 16 2009/10 Jablonec 4-2-0 9:5 14 2010/11 Plzeň 5-1-0 14:5 16 2011/12 Sparta 6-0-0 15:4 18 2012/13 Sparta 5-1-0 13:5 16 2013/14 Plzeň 5-1-0 17:3 16 2014/15 Plzeň 4-1-1 15:5 13 2015/16 Sparta 4-2-0 13:4 14 2016/17 Zlín 5-1-0 14:4 16 2017/18 Plzeň 6-0-0 14:1 18

„Právě takové výsledky však mohou nakonec rozhodovat. Ubojovat vítězství je mnohdy cennější. I když já bych spíš chtěl, abychom to uhráli fotbalově,“ říká plzeňský trenér Pavel Vrba.

Zbylé tři zápasy Viktoria vyhrála jednoznačně a bez problémů, naposledy dala v sobotu tři góly v Liberci.

„Vstup máme dobrý, ale stále jsme teprve na začátku soutěže. Jsme rozhodně spokojení, ale vůbec nic to neznamená,“ zopakoval Vrba to, co tvrdí už od prvního kola.

Jenže když jsou Plzeňští stále stoprocentní i po šesti zápasech, je na místě zpozornět.

To samé totiž v samostatné historii ligy dokázala pouze Sparta, která následně v sezonách 1997/98 a 2000/01 získala tituly, zatímco v sezoně 2011/12 svůj náskok z podzimu promarnila.

Ligu tehdy vyhrál Liberec, který sérii sparťanských výher ukončil v 10. kole na Letné. Rekord v podobě devíti výher v úvodu sezony z roku 2011 však stále platí.

Sparta i díky téhle šňůře měla v polovině ligy šestibodový náskok na čele tabulky, přesto tehdy téměř celý trenérský tým v čele s generálním sportovním manažerem Chovancem na Letné skončil a hlavní slovo dostal od vedení klubu Jaroslav Hřebík. Ten ponechal na místě hlavního kouče Martina Haška, pod jehož vedením Sparta na jaře titul ztratila.

„Bylo to mimořádně složité rozhodnutí,“ komentoval změnu Daniel Křetínský, dodnes majitel fotbalové Sparty.



Ta je nyní v tabulce čtvrtá, o skóre za Olomoucí, bod za Slavií a sedm bodů za Plzní. Přitom oba pražské kluby před sezonou mohutně posilovaly, v lize pracují s nejvyšším rozpočtem, což se zatím na hřišti neprojevuje.

Pozice třetího vzadu Plzni sedí. V létě vsadila na trenéra Pavla Vrbu, který se po rozpačitém angažmá u reprezentace a předčasném konci ruské mise vrátil tam, kde byl nejúspěšnější.

„Ale počkejme si alespoň do konce podzimu. To se teprve můžeme bavit o nějakých ambicích. Bude se rozhodovat až do posledního kola a nás ještě čekají hodně těžké zápasy,“ varuje Vrba, jehož tým v příštím kole narazí na Zlín.

To Slavia se Spartou se o víkendu v derby utkají přímo, a tak minimálně jeden z nich může na rivala ztratit další body.