Nedvěd, Rosický, Čech a teď Schick. Kdo jsou nejdražší Češi v historii?

Nedvěd byl v létě 2001 o osm roků starší, než je nyní vycházející hvězda českého fotbalu. I Schick měl původně ze Sampdorie zamířit do Juventusu, kde Nedvěd aktuálně působí v roli viceprezidenta. „Má před sebou velkou budoucnost,“ prohlašoval ještě před jednáním někdejší reprezentační kapitán.

Přesun do Turína ale padl, lékařská prohlídka, kterou Schick podstoupil během červnového mistrovství Evropy hráčů do 21 let, odhalila únavu z náročné sezony a přechozenou angínu. Tím námluvy mezi sparťanským odchovancem a italským hegemonem prakticky skončily. Byť i poté chvíli vypadalo, že by se Schick přece jen mohl stěhovat na severozápad Itálie.

Zdánlivě nekonečná telenovela však vyvrcholila Schickovým přesunem do AS Řím, druhého týmu uplynulého ročníku italské ligy, tři dny před koncem přestupního období.

Střelec 13 gólů ve 35 soutěžních duelech za Sampdorii se stal nejdražší posilou v historii, překonal kanonýra Gabriela Batistutu, který z Fiorentiny přicházel v roce 2000 za 36 milionů eur, tedy byl o šest milionů levnější než Schick.

Římané si od teprve jedenadvacetiletého talentu slibují podobné kousky jako od Batistuty, který AS pomohl zatím k poslednímu titulu. V podobném věku jako Schick absolvoval rekordní přestup také Tomáš Rosický, jehož půlmiliardový transfer do Dortmundu zůstává nejdražším odchodem z české ligy. Spartu opouštěl v lednu 2001, s Borussií v následující sezóně vyhrál titul, strávil tam pět a půl roku, fanoušci ho zbožňovali.

Rosický vytvořil úderné české duo s Janem Kollerem, který rovněž patří mezi pětici nejdražších tuzemských fotbalistů. Dortmund za něj v květnu 2001 poslal do Anderlechtu Brusel 403 milionů korun. Pozdější nejlepší střelec reprezentační historie přispěl ke zmiňovanému ligovému triumfu jedenácti zásahy, v Borussii si ho ale pamatují i jako skvělého brankáře.

Vzpomínáte? Když měl Dortmund v zápase s Bayernem třikrát vystřídáno a gólman Jens Lehmann dostal červenou kartu, Koller, jenž v mládí chytal, si stoupl do brány. Ve zbývajících třiadvaceti minutách nepustil jediný gól, byť Borussia dohrávala dokonce v devíti! Kollera pak magazín Kicker zvolil nejlepším brankářem týdne.

I přestup Petra Čecha z Rennes do Chelsea překonal hranici 400 milionů. Nikdo z českých fotbalistů nezanechal v anglickém fotbale tak výraznou stopu jako on, čtyřikrát vyhrál ligu, triumfoval v Lize mistrů i Evropské lize, několikrát získal Zlatou rukavici pro gólmana s největším počtem čistých kont v sezoně. V Londýně stále působí, jen Chelsea vyměnil před dvěma lety za Arsenal.

Podobně jako Rosický, s kterým se v dresu Arsenalu krátce potkal, se dvakrát objevuje v desítce největších českých přestupů. Seznam uzavírá rázný stoper Tomáš Řepka.