Myjava končí ve slovenské lize, vedení se nelíbí fotbalové prostředí

„Svolali jsme hráče a realizační tým. Všem jsme oznámili, že jsou v podstatě volní a že jim pomůžeme v etablovaní se v jiných týmech. Máme vůči nim vypořádané všechny mzdové nároky. Odměny za prosinec dostanou vyplacené v lednu,” uvedl v prohlášení pro klubové stránky prezident klubu Pavel Halabrín.

„Toto rozhodnutí v nás zrálo dlouhodobě. Už když jsme postupovali do první ligy, nebyli jsme úplně přesvědčení, že tam patříme. A celé směřování slovenského a profesionálního fotbalu, jeho podpora ze strany státu, ze strany fotbalového svazu, ze strany médií je velmi slabá. Divácká zázemí téměř žádné. A tak jsme potupně dospěli k tomu, že to takto dělat nechceme. Chceme sa vrátit k tomu, na co Myjava reálně má. Není to rozhodnutí z ekonomických důvodů,” zdůraznil šéf klubu, který figuruje po podzimní části slovenské ligy na 6. místě a startoval i v předkole Evropské ligy.

V kádru Myjavy figuruje i devětadvacetiletý český obránce Petr Pavlík, který v této sezoně odehrál všech 19 ligových zápasů v základní sestavě.

Svaz zatím oficiální stanovisko Myjavy neobdržel, pokud k odstoupení opravdu dojde, budou všechny její podzimní výsledky anulovány a jarní část bude hrát jen jedenáct účastníků.

„Je nám líto, že se funkcionáři Myjavy rozhodli odstoupit z nejvyšší soutěže uprostřed sezony. Další kroky jsou v pravomoci Unie ligových klubů, která soutěž řídí,“ uvedl předseda Slovenského fotbalového svazu Ján Kováčik.

Myjava ještě v roce 2009 působila ve čtvrté lize, o tři roky později si poprvé v 92 let dlouhé historii klubu vybojovala postup do nejvyšší soutěže. Do nižší soutěže se patrně klub od příští sezony vrátí.