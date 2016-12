Tak razantní scénář jsem nečekal, přiznal Pavlík po odstoupení Myjavy

Přestože bývalý mládežnický reprezentant něco tušil, tak razantní krok nečekal. „Já o tom osobně vím asi 24 hodin. Poslední zápas jsme měli 10. prosince, pak jsme seděli s vedením a normálně se rozloučili, že se uvidíme 9. ledna. Ale během týdne přišla zpráva, že se máme dostavit na klub. Majitelé nám sdělili, že se mančaft odhlašuje z první ligy a jako volní hráči si máme hledat angažmá,“ řekl Pavlík. „Bylo mi jasné, že něco se asi bude dít, jinak by nás takto nevolali z dovolených. Ale až takový scénář a razantní konec jsem nečekal,“ přidal devětadvacetiletý zadák.

Vysvětlení, že Myjava nekončí pro nedostatek peněz, ale kvůli nespokojenosti s fotbalovým prostředím na Slovensku, slyšeli i hráči. „S financemi tam problém nebyl nikdy. Myslím, že to byl takový syndrom vyhoření, když se v lize o něco snažili a asi nebyli spokojeni, jak s nimi spolupracuje slovenský fotbalový svaz. Tak nám to i majitel říkal. Asi si mysleli, že něco změní... Dalo se to řešit i jinak, ale jejich rozhodnutí respektuji a chápu. Teď je třeba se poprat s novými výzvami,“ uvedl Pavlík.

Podle něj vše vygradovalo stanoviskem disciplinární komise, která za potyčky v prosincovém utkání se Slovanem Bratislava potrestala tři hráče Myjavy. „Myslím, že to byla akorát poslední kapka. Majitelé nám říkali, že to není jenom kvůli rozhodnutí disciplinárky, ale že je ta myšlenka napadala častěji,“ přiznal Pavlík.

Nechtěl se příliš vyjadřovat ke spekulacím, že bratislavský klub je na Slovensku dlouhodobě protežovaný. „Určitě tam byly různé kauzy, kde to asi mohlo dopadnout jinak. Dopadlo to dobře pro Slovan, ale víc bych to nechtěl komentovat. Někdo tak prostě rozhodl,“ podotkl bývalý hráč Ostravy, Vítkovic, Karviné nebo tureckých celků Kasimpasy a Samsunsporu.

Myjavu si oblíbil, přestože do ní přišel teprve v létě z jiného slovenského klubu Senice. „Byl jsem tam půl roku, ale i tak jsem se tam celkem sžil. Byla tam super parta. Mrzí mě to kvůli fanouškům a klukům, kteří tam byli déle než já, a museli z takových důvodů odejít. Je to škoda,“ konstatoval Pavlík.

Co nejdříve si chce najít nové angažmá a nebrání se ani návratu domů. „Musím si najít klub, kde bych mohl pokračovat. Oficiálně nemám žádného manažera, takže nějací lidé se mi už ozvali, ale zatím nemám nic konkrétního. Momentálně se nebráním ničemu, ani návratu do České republiky,“ dodal Pavlík.