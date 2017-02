Jdu do Evropy, chci být nejlepší, řekl rodičům brněnský Ashiru

Ital, Srb, trio Brazilců. Cizinci v Brně tápou Ital Magliorini, Senegalec Fall, Bosňan Pejič. Na tahle jména si možná už nevzpomenou ani nejvěrnější brněnští fanoušci. Brazilec Elton Lira, Srb Markovič nebo Francouz Moukanza něco ve Zbrojovce odehráli, ale výraznou stopu za sebou v české lize nezanechali. Na podzim se snažil marně získat přízeň fandů litevský stoper Kijanskas. Zahraniční fotbalista, který se prosadí a zařadí se mezi opory týmu? V Brně nevšední úkaz. Nyní se to má změnit. Přesněji – musí se to změnit. „Momentálně je situace taková, že v lize jsou čeští hráči dost přebraní,“ říká trenér Zbrojovky Svatopluk Habanec. „Ti lepší odcházejí do českých velkoklubů a týmy od nějakého pátého místa dolů si hráče vyměňují.“ Kluby se tak musí poohlížet za hranicemi. I proto by měla brněnská ofenziva na jaře tančit v africkém rytmu. Na křídlech by měl řádit Konžan Franci Litsingi a nigerijská akvizice Musefiu Ashiru. „Hlavní trend Zbrojovky by měla být práce s mládeží. A jestliže na jednotlivé pozice nebudeme mít kvalitu, budeme tým doplňovat,“ konstatuje Habanec. Brněnská líheň patřila ještě nedávno k nejvyhlášenějším v tuzemsku, nebylo ani třeba shánět drahé posily. „Zbrojovka je klub patriotů, který sází na Jihomoraváky. Bojují za klub srdcem. Hráči z kraje pochází, klubu fandí. Je to dané i historicky,“ uvažuje fotbalový expert Luděk Zelenka, proč Brňané nevyhledávali zahraniční akvizice. A když se v kabině objevily, většina z nich – jako například brazilská enkláva Lira, Léo, Dalmo v sezoně 2009/2010 – se neprosadila. „Znám to z vlastní zkušenosti. U těch, kteří jsme přišli zvenku, byl otazník,“ vzpomíná bývalý útočník, jenž ve Zbrojovce strávil tři sezony. „Slýchal jsem, že nejsem z Brna. Neznám to tady. Nevím, jak to chodí. A budu s tím mít problém. Cizinci to měli podobně. Mně to nevadilo, ale ne každý to zvládne.“ Cizinci bývají v českých klubech strůjci vlastního štěstí. Záleží na charakteru a snaze přizpůsobit se. „Dřív za mě platilo: Kdo nevládl češtinou, nemohl hrát. Dneska už se to posunulo, anglicky umí hodně kluků,“ ví Zelenka. „Když se cizinec trošku snažil mluvit a dostával se do toho, byl zpestřením kabiny. Věci spojené s jeho češtinou byly vtipné a pomáhaly,“ dodává expert, jenž vzpomíná i na opačný přístup. Na přelomu tisíciletí ve Slavii sdílel šatnu se Slovincem Sankovičem. „Nechtěl se učit řeč a ani dodržovat naše zvyky – třeba dávat peníze do kasy za pokuty.“ Ve Zbrojovce, jejíž současné vedení se opět snaží nastartovat výchovu talentů, věří, že africké duo bude platné. „Oba jsou takové hravé děti, ve volném čase mají neustále otevřená ústa dokořán,“ líčí Habanec. „Rádi se smějí, rádi se baví. Má to nějaké hranice, ale jejich přítomnost vnímám pozitivně.“