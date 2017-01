Fotbalová revoluce? Velké kluby se vztekají, ale MS se 48 týmy je reálné

Můžete namítnout, proč se tím teď zabývat, když se jedná o daleký rok 2026, jenže už za osm dní se rozhodne. Jak bude vypadat největší a nejsledovanější sportovní festival, když kvalifikačním sítem projde téměř pětina všech reprezentací?

Jaká země si může dovolit pozvat téměř padesát týmů? Kdo určí systém turnaje, aby to nebyl paskvil? Kolik peněz to může fotbalu přinést? A k čemu se přiklánějí Češi? „Nemyslím, že je to dobrý nápad. Úroveň šampionátu upadne,“ varuje Joachim Löw, trenér úřadujících mistrů světa z Německa.

Löwa by vůbec nemuselo trápit, co Mezinárodní fotbalová federace FIFA vymýšlí za novinky. Nejen kvůli tomu, že u reprezentace téměř jistě nebude. Přesto cítil potřebu se vyjádřit. Zamýšlené rozšíření mistrovství světa je extrémní.

Fotbal ve všech koutech světa

V Rusku 2018 a Kataru 2022 se odehraje s tradičním počtem 32 týmů, další šampionát už nabobtná.

Proč měnit, co funguje perfektně? Nejen interní analýza FIFA dokládá, že současný formát s osmi skupinami po čtyřech nabízí nejatraktivnější podívanou, protože se často střetávají ti nejsilnější.

„Chceme fotbal rozšířit do všech koutů světa,“ míní Infantino. Chvályhodný přístup, ale nepřehání to nový prezident FIFA? Trochu to připomíná fotbalovou charitu.

„O rozšíření se mluví dlouho a logicky má zastánce i odpůrce. Střetává se hlavně sportovní stránka s komercí,“ tvrdí zkušený funkcionář Petr Fousek, který se vyzná v zákulisí mezinárodního fotbalu.

Obšírná debata proběhla už kvůli mistrovství Evropy, které expandovalo. Loni poprvé pozvalo 24 týmů, což bylo navýšení o osm účastníků. Klasický model se čtyřmi skupinami se zboural. Mile překvapili třeba Islanďané, Velšané nebo Maďaři, což jsou národy, které by za dřívějších poměrů neměly příliš nadějí, že se na Euro vůbec podívají.

Leč silné kluby, jež uvolňují nejvíc hráčů, si stěžovaly. I mnozí fanoušci brblali, že se celkový dojem z turnaje zhoršil. Říkali: „To není Euro pro vyvolené, ale pro všechny.“

Velkým klubům se zvažovaný model nelíbí. A co fanouškům?

Totéž by se mělo týkat mistrovství světa. Ale! FIFA nutně potřebuje pozitivní reklamu. Po prohnilé éře zkorumpovaného šéfa Blattera zahájila očistu. Mnozí sponzoři vycouvali, image fotbalu se očernila a Infantino musí větrat. I proto vymýšlí změny. I proto si nechal vypracovat pět modelů, jak zvelebit mistrovství světa.

Největší podporu má číslo 48. „Navýšení týmů dává i Česku vyšší šanci, že se na mistrovství dostane. I když klíč zatím není znám, logicky to tak bude,“ reagoval generální sekretář asociace Rudolf Řepka.

Hra o miliardy

Pokud Infantinův návrh projde, bude mít za devět let světový šampionát 48 týmů. Šestnáct skupin po třech, což konzervativce naštve. Do vyřazovací fáze postoupí dva nejlepší. Sehraje se 80 zápasů během 32 dní a FIFA trhne zhruba 170 miliard korun, o 30 miliard více než teď.

„Ve všech zápasech bude o co hrát. Týmy budou moci taktizovat jen minimálně,“ míní Řepka. Hravě si domyslíte, že Češi jsou pro.

I námitky silných klubů jistě zeslabí, až pochopí, že nový model nepřinese hráčům vyšší zátěž a nesebere jim ani čas na dovolenou. Naposledy v Brazílii se za stejný počet dní stihlo 64 zápasů.

Nejpádnějším argumentem je samozřejmě předpokládaný 20procentní nárůst zisků. Národní svazy, které Infantino objížděl, jsou víceméně rozhodnuté, že reforma projde.

Fotbal věří, že když dá šanci i méně zajímavým reprezentacím, investuje do budoucnosti. A když dá šanci silným trhům (Čína, Indie, země od Golfského zálivu), vydělá další balík ze sponzorských smluv.

Jenže nejprve bude muset FIFA ustát tahanici o kvóty. Každý kontinent může na turnaj delegovat přesně vymezený počet týmů a Evropa je na tom zdaleka nejlépe. Příště do Ruska pošle 13 vyslanců (plus pořadatel). Ostatní kontinenty se snaží Evropě ukrojit, což nový model umožňuje. To znamená problém. I Evropa bude chtít přidat. Jak to dopadne, nelze odhadnout.

Prozatím je jasné, že se snižuje počet zemí, které by gigantické mistrovství mohly pořádat. O rok 2026 se zatím společně přihlásil trojlístek USA, Kanada a Mexiko. I když FIFA kvůli nepříliš šťastnému dojmu z japonsko-korejského turnaje 2002 zakázala společné kandidatury, teď postoj mění.

Když změny, tak se vším všudy.