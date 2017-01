KOMENTÁŘ: Mistrovství světa pro 48 týmů! A není to málo, pánové?

Výborný nápad leda pro někoho, kdo si libuje v rozmělňování a devalvaci. Inflace fotbalu pokračuje, což rozhodně dobře není.

Ztrácí výjimečnost i kvalitu. A ještě se mezi sebou rozhádají kontinenty, protože budou chtít na rozšíření trhnout co nejvíc.

Češi jsou pochopitelně rádi za úterní jednomyslné rozhodnutí Mezinárodní fotbalové federace FIFA, protože na první pohled vidí, že se otevírá větší šance na postup. Jenže na 16 nových vstupenek si brousí zuby hlavně jiné světadíly.

Evropa, která na mistrovství světa může historicky posílat nejvíc vyslanců, se ocitá v opozici. Asie chce vyšší kvótu, Afrika a Amerika jakbysmet. Nemyslete si, že ze zákulisních půtek může starý kontinent vyjít vítězně.

Ale zpátky k zásadní zprávě. V letech 2018 (Rusko) a 2022 (Katar) bude fotbalové mistrovství nadále patřit 32 vyvoleným, čtyři roky poté se překlopí na revoluční formát: 16 skupin po třech, nejlepší dva postoupí do vyřazovací fáze.

Cože? Konzervativci křičí, že to bude chaos k neukoukání. „Po sportovní stránce to úplně ztrácí smysl. To už není mistrovství světa,“ vyjádřil se legendární Antonín Panenka, který pamatuje rozšíření ze šestnácti týmů na čtyřiadvacet v roce 1982.

Teď si 24 vynásobte dvěma. Chce se ironicky utrousit: A není to málo, pánové? FIFA vidí vlastní zájmy. Nápad nového prezidenta Gianniho Infantina bude mít pozitivní účinky pro celou fotbalovou planetu, která čítá 211 národních asociací, a hlavně ještě víc vydělá, protože přivábí sponzory. Zisky šampionátu 2026 se odhadují na 168 miliard korun!

FIFA se navíc šikovně zbavila hlavního nepřítele. Nejbohatší kluby totiž nemůžou fňukat, že se jim přetíží hvězdy. Turnaj nepřekročí současných 32 dní a finalisté odehrají sedm zápasů.

Mimochodem, sama FIFA považuje za nejatraktivnější model ten současný se 32 týmy. Škoda, že je nenasytná.