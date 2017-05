Liberecký záložník Ekpai: talent, který se učí česky a píše si deník

„Dlouho jsem netrénoval afrického hráče, který by byl takhle pracovitý,“ říká liberecký kouč Jindřich Trpišovský. Ekpai se stal hrdinou pondělní dohrávky 26. kola, v níž fotbalisté Liberce doma rozprášili Bohemians 4:1 a konečně se vyhoupli do první poloviny ligové tabulky. Šikovný 21letý záložník vstřelil dva góly Slovanu poté, co si zaběhl za soupeřovu obranu: první hlavou, druhý střelou mezi nohy brankáře Fryštáka.

„V životě jsem neviděl, že by se na tréninku takhle trefil,“ smál se liberecký obránce Ondřej Karafiát. Právě za ním Ekpai radostně běžel, když dal svůj druhý gól. „On je takový blázen, vždycky běhá za trenérem. Proč teď za mnou? Asi je to tím, že se mu snažím pomáhat. Moc nerozumí česky, a tak mi vždycky píše a ptá se, kdy je sraz. Proto možná mezi námi vznikl nějaký vztah,“ vysvětluje Karafiát.

Ubong Ekpai v minulé sezoně válel v nigérijské lize za klub Akwa United, za který dal pět gólů. Jeho touhou však bylo hrát v Evropě, a tak v létě přestoupil do izraelského Maccabi Haifa. Odsud prakticky obratem putoval na roční hostování do Liberce.

Hned na letním soustředění v Rakousku dostal přezdívku Ríša, která se okamžitě ujala. Vymyslel mu ji sportovní ředitel Jan Nezmar. „Afričané mají pro nás složitá jména a člověk kolikrát ani neví, co je příjmení a co jméno. Tak jsme ho přejmenovali. A proč Ríša? Prostě mi to k němu nějak sedělo,“ směje se Nezmar. V cizím prostředí měl „Ríša“ nejdřív potíže s adaptací. Na podzim se do sestavy Slovanu prosazoval jen sporadicky, na jaře se však stal její pevnou součástí. Doteď si v české lize připsal 13 startů, které okořenil třemi góly. Dva vstřelil nyní do sítě Bohemians, ten první zaznamenal v březnu doma proti Slavii.

„Velice mě to těší. S každým týdnem jsou na něm vidět obrovské pokroky, je velice učenlivý. Půl roku se trochu hledal, ale teď ukazuje, že je to hráč s velkou budoucností,“ říká trenér Trpišovský.

Ekpaiova cesta k fotbalu přitom nebyla jednoduchá. Jeho otec byl proti tomu, aby se dal na profesionální dráhu. Ale syn vytrval a po tatínkově smrti se vrhl do fotbalu naplno. „Škoda, že už nežije a nevidí, co jsem dokázal. Ale utěšuje mě, že mám vedle sebe matku, která je mým fanouškem číslo jedna a pravidelně se za mě modlí,“ svěřil se Ekpai v loňském rozhovoru pro nigérijská média.

Ubong Ekpai byl hvězdou nigérijské reprezentace do 23 let a těšil se, že pojede na olympiádu do brazilského Ria. Jenže trenér ho nakonec nezařadil do finálního výběru a mladý hráč to vloni v létě velice těžce nesl.

S Libercem si pak na podzim zahrál Evropskou ligu, což bylo jedním z jeho klukovských snů. Evropský fotbal odjakživa sleduje, jeho vzorem je útočník Alexis Sánchez, hrající za Arsenal Londýn. „Snažím se hrát jako on. Rád využívám svou rychlost k překonávání soupeřovy obrany,“ prozradil Ekpai.

Zůstane v létě v Liberci?

Má sice velké fotbalové ambice, ale nad českou ligou neohrnuje nos. Narozdíl od některých svých předchůdců má dokonce snahu učit se nelehkou češtinu. Nechá si překládat od spoluhráčů, co po něm trenér chce. Dokonce si vede deník, do kterého si všechny pokyny zapisuje. „Na trénincích už pokřikuje na hráče česky. A má tady ‚tátu‘ Bosančiče, který ho fotbalově zaučuje,“ řekl Trpišovský s odkazem na srbského záložníka Miloše Bosančiče.

O Ekpaiově pracovitosti svědčí i fakt, že když měl přes Vánoce dovolenou, nevylehával doma v Nigérii na pláži, ale trénoval se svými bývalými spoluhráči z týmu Akwa United, aby zůstal v kondici.

Při rozhovoru po výhře nad Bohemkou, k níž přispěl dvěma góly, byl Ekpai stručný. „Jsem velice šťastný. I kvůli trenérovi, který mi vždycky věřil. Dali jsme velice hezké góly,“ řekl talentovaný fotbalista. „Jsou to velice důležité tři body pro Liberec. Ale nesmíme polevit. Musíme pořád bojovat, abychom vyhráli i další zápasy.“

Prvním Afričanem ve fotbalovém Liberci byl začátkem tisíciletí ghanský útočník Baffour Gyan, který proslul svými oslavnými salty po vstřelených gólech. Srdce libereckých fanoušků si teď začíná získávat i jeho o 15 let mladší nástupce Ubong Ekpai. Ten je U Nisy zatím na hostování s opcí. V létě by ho klub mohl koupit na přestup, nebo se s Haifou domluvit na prodloužení hostování. „Možné jsou různé varianty. Za sportovní úsek říkám, že bychom byli jednoznačně rádi, aby v Liberci pokračoval,“ ujistil Jan Nezmar.