Svátek i rizikový zápas. Fotbalový Hulín se těší na příjezd Baníku

„Pražské týmy k nám nejezdí často, je to svátek. Ale Baník tady také dlouho nebyl, povedl se mu vstup do ligy a chystá se sem hodně jeho fanoušků,“ těší se na atraktivní konfrontaci trenér Hulína Jindřich Lehkoživ.

Duely s ostravským Baníkem však přináší i starosti s jeho neukázněnými příznivci. A nemalé. Když Ostrava před sedmi lety vypadla ve Slavičíně, hostující chuligáni napadli přímo na hřišti svoje hráče slovně i fyzicky. Ve Zlíně si dobře pamatují poslední vzájemný ligový mač, který musel sudí na čas přerušit.

„Spolupracujeme s policií i rizikovým manažerem Baníku, který očekává 300 fanoušků z tvrdého jádra plus další jeho příznivce,“ prozradil předseda Spartaku Josef Pěnčík.

Pokladny na stadionu se otevřou hodinu a půl před výkopem zápasu, který byl stanovený na 17 hodin. Pořadatelé žádají návštěvníky, aby přišli s dostatečným předstihem. Lístky stojí 50 a 20 korun.

Zatímco před rokem bylo na „klokany“ zvědavých 1 143 platících diváků, na Baník očekávají v Hulíně dohromady více než dva tisíce hlav. Domácí klub navýšil počet pořadatelů, pomůžou mu členové spřízněné Admiry i místního boxerského oddílu. Pro hostující příznivce vyčlenili na stadionu půlku kryté tribuny.

„Fanděním jsou baníkovci pověstní, musíme počítat i s pyrotechnikou,“ prohodil trenér Lehkoživ.

Na lavičce soupeře bude jeho bývalý svěřenec. Nový asistent ostravského kouče Bronislav Červenka strávil na sklonku kariéry v Hulíně dvě sezony.

„Znám vedení, trenéra i většinu kluků. O to zajímavější pro mě utkání bude,“ těší se Červenka, který čeká náročný duel. „Mají zkušený a dobře poskládaný tým.“

Proti sobě půjdou také hráči, kteří předloni vybojovali se Zlínem postup do nejvyšší soutěže. Na straně Hulína záložník Motal, s Ostravou přijedou útočník Poznar a čerstvá akvizice do obrany Pazdera. Fanoušci budou ale hlavně zvědaví, zda nastoupí ostravská ikona Milan Baroš. „Přál bych si, aby ho musel soupeř nasadit v průběhu utkání. To by znamenalo, že výsledek je na vážkách,“ řekl Lehkoživ.

Také divizní Slavičín přivítá soupeře z elitní soutěže - Karvinou. Prvoligové Slovácko musí za protivníkem putovat až do Čech, jeho soupeřem bude 170 kilometrů vzdálené Ústí nad Orlicí, nováček třetí ligy, kterého před losem poháru přiřadili k moravským týmům.

„S tím nic nenaděláme. Zkrátka tam musíme jet a utkání zvládnout. Nemůžeme koukat na to, jestli cesta trvá třicet minut, nebo tři hodiny,“ prohlásil trenér Slovácka Stanislav Levý, který připustil, že oproti nedělní ligové remíze 1:1 dojde v sestavě k určitým změnám.